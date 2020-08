Verkiezingen Wit-Rusland: vrouw van gevangen blogger bindt strijd aan met ‘laatste dictator van Europa’ ES

09 augustus 2020

12u55

Bron: AD.nl 0 Wit-Russen gaan zondag naar de stembus vanwege de presidentsverkiezingen in hun land. De politiek onervaren Svetlana Tichanovskaja neemt het op tegen de autoritaire leider Aleksandr Loekasjenko, die al ruim een kwart eeuw aan de macht is.

Kiezers droegen in een stembureau in Minsk mondkapjes en soms ook witte armbanden. Daar had oppositiekandidaat Tichanovskaja om gevraagd. Zij vertrouwt de autoriteiten niet en riep haar aanhangers op die armbanden te dragen, zodat zichtbaar is hoeveel steun ze heeft. Waarnemers rekenen niet op eerlijke verkiezingen in het Oost-Europese land. Dat wordt soms 'de laatste dictatuur van Europa' genoemd. Tichanovskaja heeft mensen opgeroepen zo laat mogelijk te stemmen, zodat minder tijd is voor gesjoemel met stembiljetten.

Loekasjenko heeft intussen ook zijn stem uitgebracht. Hij beloofde de bevolking dat er geen situatie zoals een burgeroorlog zal ontstaan in het land. Daarnaast waarschuwde de president andere landen voor pogingen om zijn regering te destabiliseren. De situatie in het land is volgens Loekasjenko stabiel. “Ik verzeker het”, zei hij.

Ondergedoken

Volgens Tichanovskaja zijn zeven leden van haar staf opgepakt. Zelf zou ze zijn ondergedoken om arrestatie te voorkomen, meldt Moskou-correspondent David Jan Godfroid van de NOS op Twitter.

De oppositie tegen Loekasjenko heeft dit jaar een nieuwe impuls gekregen door onvrede over de economie en diens aanpak van de uitbraak van het coronavirus. Er kwamen vele duizenden mensen af op verkiezingsbijeenkomsten met Tichanovskaja. De voormalige docente kon uitgroeien tot de belangrijkste oppositiekandidaat omdat andere prominente tegenstanders van Loekasjenko zijn gevlucht of opgepakt. Het ging onder meer om haar eigen echtgenoot. Die populaire blogger wilde zich kandidaat stellen om president te worden, maar verdween achter de tralies.

Verandering

De circa 6,8 miljoen kiezers kunnen terecht bij zo'n 5800 stembureaus in het hele land. De eerste prognoses worden aan het begin van de avond verwacht. Analisten verwachten dat Loekasjenko weer tot winnaar wordt uitgeroepen. Veel kiezers vertelden zondag dat ze verandering willen. “Niemand die ik ken gaat voor Loekasjenko stemmen", zei een 30-jarige grimeuse. Ook een elektricien (60) uit Minsk vertelde de huidige president beu te zijn. “Ik hoor al 26 jaar hetzelfde verhaal. Ik heb er genoeg van.”

