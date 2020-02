Welke Democratische presidentskandidaat kan Trump verslaan? Daimy Van den Eede

03 februari 2020

06u18 0

Nog twaalf kandidaten zijn bij de Democraten in de running om de nominatie van hun partij in de wacht te slepen voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De uiteindelijke winnaar komt tegenover huidig president Donald Trump te staan. Morgen vinden in de staat Iowa voorverkiezingen plaats.