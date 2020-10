Wat zijn de gevolgen voor de Amerikaanse verkiezingen als een presidentskandidaat overlijdt? kv

02 oktober 2020

21u06

Bron: Reuters 0 Verkiezingen VS Nu de Amerikaanse president Trump besmet is met het coronavirus, doet dat vragen rijzen over de eventuele gevolgen voor de presidentsverkiezingen. Wat gebeurt er als een presidentskandidaat of president-elect overlijdt of arbeidsongeschikt wordt?

Kunnen de verkiezingen van 3 november uitgesteld worden?

Ja, maar dat is erg onwaarschijnlijk. Het Amerikaans Congres is door de grondwet gemachtigd om de verkiezingsdatum te kiezen. Volgens de Amerikaanse wet vinden de verkiezingen plaats op de eerste dinsdag na de eerste maandag van november en dat elke vier jaar.

Het Huis van Afgevaardigden, waar de Democraten nu de meerderheid hebben, zal zo goed als zeker gekant zijn tegen een uitstel van de verkiezingen, zelfs indien de Senaat, die in handen is van de Republikeinen, dat wel zou willen. De presidentsverkiezingen zijn nooit eerder uitgesteld.

Wat gebeurt er als een kandidaat sterft voor de verkiezingen?

Zowel de Republikeinen als de Democraten hebben regels die hun leden voorschrijven om te stemmen over een mogelijke vervanger. Mocht dat in de loop van de volgende weken nodig zijn, dan zal het vermoedelijk echter te laat zijn om nog tijdig een andere kandidaat aan te duiden.

Volgens het US Elections Project aan de Universiteit van Florida hebben immers al meer dan 2,2 miljoen mensen hun stem vervroegd uitgebracht. De deadline om de namen van kandidaten op de kiesbrieven te vervangen, is in de meeste staten verstreken. In meer dan 20 staten kregen kiezers al een formulier toegestuurd om te kunnen stemmen per brief.

Tenzij het Congres de verkiezingen zou uitstellen, moeten de kiezers nog altijd stemmen voor de Republikeinse kandidaat Donald Trump of de Democratische kandidaat Joe Biden, zelfs als een van beide heren zou overlijden voor 3 november.

Wat gebeurt er als de winnaar van de verkiezingen sterft vooraleer het kiescollege stemt?

In het kiescollege zetelen de kiesmannen, en zij zijn diegenen die uiteindelijk formeel de president zullen verkiezen op basis van de uitslag in hun staat.

De kiesmannen komen op 14 december samen om hun stem uit te brengen. De winnaar moet minstens 270 van de 538 kiesmannen achter zich krijgen. De kiesmannen moeten in de meeste gevallen kiezen voor de presidentskandidaat die in hun staat de meeste stemmen kreeg. Sommige staten laten de kiesmannen vrij om te stemmen voor wie ze willen.

De meeste staten hebben echter geen voorschriften voor wat de kiesmannen dienen te doen als een kandidaat sterft. In Michigan moeten de kiesmannen nog steeds kiezen voor de winnende naam op het stembiljet. In Indiana moeten de kiesmannen stemmen voor een vervanger van de overleden kandidaat.

Wat gebeurt er als een winnaar overlijdt na de stemming door het kiescollege, maar voor het Congres de stemming heeft goedgekeurd?

Na de stemming in het kiescollege komt het Congres op 6 januari samen om de uitslag goed te keuren. Het is niet duidelijk hoe het Congres de zaak moet aanpakken als een presidentskandidaat wint, maar vervolgens overlijdt.

Volgens het twintigste amendement van de Amerikaanse grondwet wordt de vicepresident president als de president-elect overlijdt voor de dag van zijn inauguratie. Maar juridisch gezien is het niet duidelijk of een kandidaat formeel “president-elect” wordt na de stemming van het kiescollege, of nadat het Congres de telling bevestigt.

Als het Congres de stemmen voor een overleden kandidaat zou verwerpen en zou vaststellen dat er geen meerderheid is, dan is het aan het Huis van Afgevaardigden om de nieuwe president aan te duiden. De keuze moet dan gemaakt worden uit de drie kandidaten die de meeste stemmen kregen.

Hoewel de Democraten de meerderheid hebben in het Huis, zouden de Republikeinen momenteel in het voordeel zijn bij een dergelijke situatie. Elke staatsdelegatie krijgt immers één stem en de Republikeinen hebben momenteel 26 van de 50 staatsdelegaties in handen. Maar in november wordt gestemd over alle 435 zetels in het Huis van Afgevaardigden, dus de samenstelling van het nieuwe Congres is nog niet gekend.

Het is nog niet eerder gebeurd dat een winnende kandidaat overlijdt na de verkiezingen, maar voor de inauguratie.

Wat gebeurt er als een president-elect sterft of werkonbekwaam wordt nadat het Congres de uitslag van de verkiezingen heeft bevestigd?

Volgens de Amerikaanse grondwet wordt de president-elect ingezworen op 20 januari, twee weken nadat het Congres de resultaten goedkeurt. Als de president-elect overlijdt, dan wordt de vicepresident op 20 januari ingezworen.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)