Waarom Trumps vermeende seksrelatie met pornoster uit 2006 nu pas de media haalt LB

18 januari 2018

13u19

Bron: Washington Post, Wall Street Journal, InTouch, CNN, Independent 2 Verkiezingen VS De pornoster die naar verluidt 130.000 dollar kreeg om haar mond te houden over haar vermeende relatie met Donald Trump in 2006 stelt in een interview - waarvoor ze de test met de leugendetector doorstond - dat hij haar zei dat ze "net als zijn dochter was: mooi en slim". De nu 38-jarige Stormy Daniels deed haar relaas in 2011 tegenover het magazine In Touch, maar het interview lag bijna zeven jaar lang stof te vergaren. Het wordt vandaag alsnog gepubliceerd nadat geruchten over de affaire opnieuw waren opdoken in de krant Wall Street Journal. Wat meteen de vraag doet rijzen: waarom komt Trumps vermeende seksrelatie met een pornoster nu pas in de openbaarheid?

De advocaat van Trump gaf op 10 janauri een brief vrij, ondertekend door mevrouw Daniels, waarin ze de affaire ontkent.

In het interview uit 2011 geeft Daniels nochtans expliciete details over haar affaire met Trump, die volgens haar in 2006 begon, drie maanden nadat zijn vrouw Melania was bevallen van hun zoon Barron. Daniels, echte naam Stephanie Clifford, omschrijft de kortstondige sekssessies die ze met Trump had "heel gewoontjes".

De twee ontmoetten elkaar op een golftornooi in juli 2006. Ze werden aan elkaar voorgesteld, waarna Trump de stand van haar pornobedrijf Wicked Pictures bezocht en daar haar telefoonnummer vroeg. Hij belde haar op en nodigde haar uit om te gaan uiteten. Maar toen ze in zijn hotelsuite aankwam, zat Trump in zijn pyjamabroek naar televisie te kijken. Verbaasd dat de zakenbons niet opgekleed was, snauwde ze hem toe: "Weet meneer Hefner (wijlen Playboy-oprichter Hugh Hefner, red.) dat je zijn outfit hebt gestolen?" Niettemin werd die avond gegeten, in zijn suite weliswaar.

De seks was niets bijzonders. Gewoon, één standje, wat je kan verwachten van iemand van zijn leeftijd Stormy Daniels in interview uit 2011 met InTouch

Nadat ze zich had geëxcuseerd om naar het toilet te gaan, zat Trump bij haar terugkeer op het bed. Toen hij zei "kom hier", wist ze: "Daar gaan we", waarop de twee begonnen te kussen.

Volgens Daniels was de seks niet gedenkwaardig. Ze bekent dat ze niet veilig vrijden. "De seks was niets bijzonders. Gewoon, één standje, wat je kan verwachten van iemand van zijn leeftijd".

Daarna belde Trump haar regelmatig en ontmoetten ze elkaar ook verscheidene keren. (lees verder onder de foto)

"Hij zei dat ik iemand was om rekening mee te houden, mooi en slim. Net als zijn dochter". Volgens Daniels beloofde Trump haar ook een rol in zijn realityshow 'The Apprentice'. Eind 2009, begin 2010 kreeg ze naar eigen zeggen voor het laatst telefoon van Trump. Haar verhaal wordt bevestigd door haar toenmalige echtgenoot, Mike Moz, die in 2011 aan In Touch verklaarde dat zijn vrouw en Trump elkaar regelmatig spraken. Ook hij doorstond de test met de leugendetector.

Trumps advocaat Michael Cohen, die het zwijggeld zou betaald hebben, ontkent alle aantijgingen. "President Trump ontkent andermaal en met kracht dergelijk voorval, en dat doet ook mevrouw Daniels", stelt Cohen.

Waarom niemand het verhaal publiceerde

Maar waarom horen we nu pas over de vermeende affaire van de president met een pornoster? In 2016 wist een klein leger journalisten heel goed wie ze was, en niet omdat ze haar in één van haar vele pornofilms aan het werk hadden gezien. Reporters van ABC, Fox News, The Daily Beast en Slate.com zaten achter het explosieve verhaal aan. Maar niemand publiceerde het.

Gezien de context en het potentiële gewicht van haar relaas in het kader van verscheidene aantijgingen van Trumps seksueel grensoverschrijdend gedrag en de ophef omtrent zijn vulgaire opmerkingen ("Grab them by the pussy") rijst de vraag: waarom? Waarom werd het verhaal destijds niet gebracht, niettegenstaande het in de aanloop naar de verkiezingen vragen over Trumps persoon had kunnen oproepen.

Journalistieke vereisten

Journalisten verklaren nu dat ze het verhaal inhielden omdat ze geen onafhankelijke bevestiging kregen van sleutelelementen in Daniels' verhaal. Het verhaal voldeed met andere woorden niet aan de journalistieke vereisten, en het ging dan nog over een man die de nieuwsmedia aanhoudend aanvalt omdat ze niet aan die vereisten zouden voldoen.

Pas vorige week begon het verhaal te lekken, nadat The Wall Street Journal het verhaal bracht van Michael Cohen, advocaat voor de Trump Organization.

Geheimhoudingscontract

Volgens de krant bedisselde Cohen een maand voor de verkiezingen in 2016 een geheimhoudingscontract waarbij Daniels beloofde haar seksuele relatie met Trump stil te houden. Een relatie die zowel Daniels als Cohen en het Witte Huis als een verzinsel wegzetten. (lees verder onder de foto)

Wie zich het verst op het onderzoekspad naar de vermeende affaire waagde, is Jacob Weisberg, hoofdredacteur van Slate. Nadat hij een tip had gekregen, sprak hij met Daniels en wisselde hij sinds de zomer van 2016 sms'en uit met haar. Hij sprak ook met drie vriendinnen van Daniels, die allemaal "het verhaal in grote lijnen bevestigden", zo stelt Weisberg nu.

Daarenboven stelt Weisberg dat hij een document van Daniels ontving dat heel sterk op een zwijgcontract lijkt.

Maar een week voor de verkiezingen staakte Daniels haar communicatie met Weisberg, waardoor hij in het duister tastte over belangrijke details.

Hoewel hij op de hoogte was van de affaire, mistte hij een onafhankelijke bevestiging van het vertrouwelijkheidsakkoord, wat hij het belangrijkste deel van het verhaal noemt.

"We hadden een verhaal, maar niet in een vorm die we konden gebruiken", stelt Weisberg. "Ik vind niet dat we te omzichtig zijn geweest toen we besloten het niet te publiceren. Ik vind het jammer dat we het niet konden publiceren, maar heb geen spijt dat we het onder die omstandigheden niet hebben gedaan".

De hoofdredacteur van The Daily Beast, Noah Shachtman, verklaart van zijn kant dat hij besloot het verhaal in te houden niettegenstaande drie bronnen de zaak bevestigden.

Zonder de bevestiging van de direct betrokkene, zat het ons niet lekker dat verhaal te publiceren, zeker niet enkele dagen voor de verkiezingen. Nu weten we waarom mijn reporters het deksel op de neus kregen toen ze Daniels contacteerden. Ze had zwijggeld gekregen Noah Shachtman, hoofdredacteur The Daily Beast

Daniels' vriendin Alana Evans was zelfs bereid dat openlijk te doen en bracht haar relaas eergisteren in 'Today'. Ook Daniels zelf was bereid het verhaal te bevestigen, maar trok haar staart in, vermoedelijk nadat ze het vertrouwelijkheidsakkoord had ondertekend. Shachtman stelt nu dat Daily Beast het verhaal enkel wilde brengen indien Daniels bereid was te bevestigen wat hun andere bronnen beweerden. "Zonder de bevestiging van de direct betrokkene, zat het ons niet lekker, zeker niet enkele dagen voor de verkiezingen", zegt Shachtman. Zijn reporters namen nog geregeld contact met Daniels, maar kregen telkens het deksel op de neus. "Nu weten we waarom", zegt hij, verwijzend naar het zwijggeld en het vertrouwelijkheidsakkoord.

ABC News en Fox News zaten ook achter het verhaal aan maar brachten het niet. Zij reageren nu niet. Fox zat er het dichtst bij. Eén van hun reporters, Diana Falzone, stelde in oktober 2016 het verhaal voor, stelt CNN. Het werd niet weerhouden, waarom is niet duidelijk. Noah Kotch, digitaal hoofdredacteur bij CNN.com, laat aan CNN weten: "We konden niet alle feiten verifiëren".

Hoewel Daniels de affaire ontkent, diept celebritymagazine InTouch nu het interview met haar uit 2011 op. Toen omschreef ze nog hoe ze een jaar lang een seksuele relatie met Trump aanhield.

"Van de radar verdwenen"

Waarom duurde het zes jaar voordat InTouch het publiceerde? "Dat vraagt iedereen zich nu af", zegt redactiedirecteur bij InTouch James Heidenry. "Ik ben hier pas sinds november vorig jaar, ik kan niets zeggen over beslissingen die voor mijn tijd werden genomen. Hij voegt er aan toe dat het interview, afgenomen door een voormalige medewerker, "van de radar was verdwenen" voor de huidige redactietop en dat pas vorige week, toen Daniels opnieuw in beeld kwam, "een belletje ging rinkelen".

In de journalistiek hoor je niet te publiceren wat volgens jou de waarheid is, je mag enkel datgene publiceren wat je kan bewijzen Tom Rosenstiel, directeur American Press Institute

Hoewel kiezers op die manier voor de verkiezingen niets wisten over Trumps vermeende relatie met Daniels, wijst de terughoudendheid van mediagroepen om het te publiceren op een hoge graad van professionaliteit. Dat stelt Tom Rosenstiel, directeur van het American Press Institute.

"Het is niet duidelijk of eender welke mediagroep voor de verkiezingen het verhaal over het zwijggeld, of de affaire op zich, in een verifieerbare vorm had. In de journalistiek hoor je niet te publiceren wat volgens jou de waarheid is, je mag enkel datgene publiceren wat je kan bewijzen".