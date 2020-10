Vlaming heeft 31 procent overeenkomst met Trump, 64 procent met Biden. Al meer dan 100.000 lezers deden de test: doe hem hier zelf jv

06 oktober 2020

12u41 12 Verkiezingen VS Vlamingen scoren gemiddeld 31 procent overeenkomst met Donald Trump en 64 procent met Joe Biden. Dat blijkt uit onze ‘Trump-meter’, een kieskompas over beide Amerikaanse presidentskandidaten aan de hand van 26 stellingen. Zo’n 120.000 HLN-lezers namen al deel aan de test. Ook jij kan die nog altijd doen.

Gemiddeld heeft de Vlaming 31 procent overeenkomst met de huidige president Donald Trump en 64 procent overeenkomst met zijn tegenkandidaat voor de nakende presidentsverkiezingen, Joe Biden. Dat blijkt uit onze Trump-meter. Wie die invult, krijgt 26 stellingen voorgeschoteld binnen vijf thema’s: veiligheid, gezondheid, cultuur, buitenland en economie. Aan de hand daarvan bekom je een percentage: hoeveel procent Biden of Trump ben jij? Je kan hier nog altijd zelf de test doen.

De voorlopige resultaten zijn gewogen op leeftijd, geslacht, opleiding, provincie en stemgedrag. Bij de Vlaams Belang-kiezers vinden we het meest overeenkomst met Trump terug (44 procent), bij de kiezers van Groen (19 procent) het minst. Wie voor N-VA stemt, kan zich herkennen in een derde van Trumps standpunten (35 procent). Bij PVDA kan een vierde zich vinden in de stellingen van Trump, bij sp.a is dat ongeveer evenveel (24 procent). Bij de respondenten die op CD&V en Open Vld stemmen, is dat iets meer: respectievelijk 27 procent en 28 procent.

De stelling waar de deelnemende lezers het meest eens zijn met Trump is: ‘Ongedocumenteerde immigranten moeten het land worden uitgezet voor het begaan van kleine overtredingen’. Zo’n 52 procent schaart zich daarachter. Bij Joe Biden is de populairste stelling: ‘De regering moet zorgen dat alle Amerikanen een ziekteverzekering hebben’. Daarmee verklaart 92 procent het eens te zijn.

