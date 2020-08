Virtuele conventie van Democraten van start: Biden krijgt steun uit progressieve en Republikeinse hoek kv

18 augustus 2020

01u19

Bron: Reuters, Belga, ANP 0 Verkiezingen VS De vierdaagse Democratische Nationale Conventie, waarop Joe Biden officieel verkozen wordt als de Democratische presidentskandidaat, is vandaag omstreeks 3 uur Belgische tijd in gang getrapt. Tijdens de conventie zullen onder andere zijn voormalige rivaal Bernie Sanders en de Republikein John Kasich, die het in 2016 tijdens de Republikeinse voorverkiezingen nog opnam tegen Trump, hun steun betuigen voor Biden.

De partij wil het vier dagen durende evenement gebruiken om uit de doeken te doen hoe ze de pandemie, de economische crisis en de raciale ongelijkheid wil aanpakken. Op de eerste dag nam onder meer oud-presidentskandidaat Bernie Sanders het woord. De vroegere first lady Michelle Obama sloot de eerste dag af.

We the People

Het evenement krijgt de naam ‘We the People' (Wij, het volk, red.) en bestaat uit een combinatie van live en vooraf opgenomen toespraken. Wegens de coronacrisis is de conventie dit jaar immers geen grootschalig live evenement met duizenden bezoekers, maar gaat ze grotendeels virtueel door. Vier avonden lang staat er in prime time telkens twee uur aan virtuele toespraken en evenementen gepland. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag worden tussen 21 en 23 uur (3 tot 5 uur Belgische tijd) filmpjes uitgezonden via de sociale mediakanalen van de Democratische Partij en op verschillende nieuwszenders.



De partij zal ook hameren op nationale eenheid - “Amerika verenigen” werd het motto van deze conventie. Om dat punt te maken, kwamen op de eerste dag ook vier Republikeinen aan het woord die de Democratische presidentskandidaat Joe Biden steunen. Een van hen is John Kasich, presidentskandidaat in 2016. “Ik ben al mijn hele leven een Republikein, maar die verbintenis komt op de tweede plaats na mijn verantwoordelijkheid tegenover mijn land”, aldus Kasich.

Sommige Democraten hadden echter liever meer progressieve stemmen aan het woord gelaten, maar Cedric Richmond, de vicevoorzitter van Bidens campagne, reageerde daarop: “Onthoud dat het thema van vanavond ‘Wij het Volk’ is en niet ‘Wij de Democraten’.”

Toespraken

Ook Bidens belangrijkste uitdager van tijdens de voorverkiezingen, de linkse senator Bernie Sanders, mocht maandag de conventie toespreken. “Als reactie op de ongekende reeks aan crises waarmee we worden geconfronteerd, hebben we een ongekende respons nodig - een beweging, als nooit tevoren, van mensen die bereid zijn op te staan ​​en te vechten voor democratie en fatsoen”, aldus Sanders die de komende verkiezingen de belangrijkste uit de Amerikaanse geschiedenis noemt. “Deze verkiezing gaat over het behoud van onze democratie.”

Michelle Obama hekelde dan weer Trumps “totale gebrek aan empathie”. De vastgoedmagnaat is “de verkeerde president voor ons land”, meende de echtgenote van Trumps voorganger in de slottoespraak van de eerste dag.

Er werd ook stilgestaan bij zwarte Amerikanen die het slachtoffer zijn geworden van het politiegeweld in Amerika. Daarvoor werd een moment van stilte aangekondigd door Philonise Floyd, de broer van George Floyd wiens dood in mei voor massale protesten zorgde.

Eén front tegen Trump

Bidens running mate Kamala Harris, die vicepresident wordt als Biden de verkiezingen wint, zal het publiek woensdag te woord staan. Ook voormalige first lady Michelle Obama zal Biden prijzen in een toespraak.

Joe Biden (77), die van 2008 tot 2016 de vicepresident was van Barack Obama, zal dinsdag officieel genomineerd worden als de Democratische uitdager van Trump (74). De conventie sluit donderdag af met een toespraak waarin hij de nominatie aanvaardt.

De Democraten hopen zich tijdens de conventie te tonen als één front tegen Trump, in tegenstelling tot in 2016, toen de aanhoudende bittere strijd tussen Bernie Sanders en Hillary Clinton bijdroeg tot haar uiteindelijke nederlaag tegen Trump.

Witte Huis

Biden staat momenteel aan de leiding in de nationale opiniepeilingen. Trump zal volgende week tijdens de Republikeinse Nationale Conventie - die ook beperkt wordt in omvang wegens bezorgdheden om het coronavirus - officieel genomineerd worden als de Republikeinse kandidaat. Hij zal zijn nominatie aanvaarden vanuit het Witte Huis, ondanks kritiek van de Democraten en sommige Republikeinen, die vinden dat de ambtswoning van de president neutraal terrein is en geen podium voor de verkiezingsstrijd mag zijn.

Het eerste debat tussen Trump en Biden vindt plaats op 29 september.