Vinger aan de polls. Wie staat er het best voor in de peilingen, Joe Biden of Donald Trump?

28 september 2020

06u00 0 Verkiezingen VS Op 3 november trekken de Amerikanen naar de stembus voor misschien wel de belangrijkste verkiezingen in hun leven. Zal Donald Trump zijn verblijf in het Witte Huis met vier jaar verlengd zien, of moet hij plaats ruimen voor zijn Democratische tegenstander Joe Biden? Elke dag geven we u een stand van zaken van de peilingen en de voorspellingen, onder het voorbehoud dat niets zeker is tot alle stemmen geteld zijn.



WIE IS HET POPULAIRST?

De eerste stand van zaken die we u voorschotelen is het gemiddelde van alle nationale peilingen, berekend door de gereputeerde website RealClearPolitics. Het gaat hierbij om het percentage van de kiesintenties, hoeveel procent van de Amerikanen dus van plan zijn voor Biden of Trump te stemmen. Momenteel ligt Biden daarbij nog steeds op kop, met 49,8 procent. Trump blijft achtervolgen met 42,8 procent.



WIE WINT DE MEESTE KIESMANNEN?

Nationale peilingen zeggen wel iets over de populariteit van beide kandidaten, maar uiteindelijk worden de verkiezingen niet op die manier beslist. Een kandidaat kan miljoenen stemmen meer halen dan de andere, en toch de verkiezingen verliezen, zoals ook met Hillary Clinton gebeurde. De president verkiezen gebeurt dan ook via het systeem van de 538 kiesmannen, die zijn verdeeld over alle 50 staten. Wie eerst aan 270 kiesmannen geraakt, wint.

De gespecialiseerde website 270towin.com berekent elke dag op hoeveel kiesmannen elke kandidaat kan rekenen, op basis van de peilingen en historische trends per staat. Ze maakt daarbij een onderscheid tussen staten waarvan het nu al zeker lijkt dat Biden of Trump ze binnenhalen, staten die waarschijnlijk naar de ene of de andere gaan, en staten die naar de ene of de andere neigen. Swing states blijven daarbij open, omdat het op dit moment onmogelijk is te zeggen wie er zal winnen: de marges in de peilingen liggen te dicht bij elkaar.



Momenteel zou Trump samengeteld aan 169 kiesmannen komen, en Biden aan 278. Biden zit daarmee dus al over de drempel van 270. Vooral van belang is dat hij de drie cruciale staten Pennsylvania, Michigan en Wisconsin in het noorden zou terugwinnen van Trump, die ze in 2016 van Hillary Clinton afsnoepte.

91 kiesmannen vallen nog niet aan iemand toe te wijzen, het gaat daarbij om de swingstaten Arizona, Florida, Georgia, North Carolina, en Ohio. Ook die vijf staten gingen in 2016 naar Trump.



WIE HEEFT DE GROOTSTE KANS PRESIDENT TE WORDEN?

Alle peilingen samen, nationaal en op deelstaatniveau, samengeteld met de historische trends en demografische gegevens van de verschillende staten, laten politieke wetenschappers toe voor elke kandidaat een winstkans te berekenen. De blog FiveThirtyEight gebruikt daarbij een ingenieus computermodel met tienduizenden simulaties, en geeft Joe Biden momenteel 77 procent kans president te worden, en Donald Trump 22 procent.

Dat betekent dus voor alle duidelijkheid niet dat Biden volgens de peilingen sowieso gaat winnen: Trump maakt nog steeds een behoorlijke kans te winnen. En de weg naar 3 november is nog lang.



Lees meer:

- Vinger aan de polls: welke cijfers wij gebruiken en wat u daaruit leert