UITGELEGD. Zo werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen in de praktijk Tommy Thijs

29 september 2020

06u00 0 Verkiezingen VS Hoe werken de Amerikaanse presidentsverkiezingen nu juist? In tegenstelling tot bij ons gaat het niet om rechtstreekse verkiezingen, maar is er een ingewikkeld getrapt systeem met zogenaamde kiesmannen.

Hoe en wanneer mogen Amerikanen stemmen?

Amerikanen moeten zich registreren vooraleer ze kunnen gaan stemmen, er is geen stemplicht, wel een stemrecht. Een groot deel van de stemmen worden al op voorhand uitgebracht, aangezien stembureaus soms al weken op voorhand open gaan: het early voting. Stemmen worden pas geteld op het moment dat de stembureaus weer sluiten op de avond van 3 november.

Verwacht wordt dat er door de coronacrisis dit jaar ook bijzonder veel stemmen per post zullen worden uitgebracht, de zogenaamde absentee ballots, of afwezigheidsstemmen. De regels daarover verschillen per staat: sommige sturen alle kiezers automatisch een stembiljet, in andere kan iedereen ze zonder reden aanvragen, en nog andere vereisen een geldige reden.



De stembiljetten kunnen tot 3 november opgestuurd worden, maar moeten dan nog afgeleverd en geteld worden. Daardoor zou het dit jaar wel eens dagen of weken kunnen duren vooraleer de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen gekend is.

Hoe verlopen de verkiezingen?

Amerikanen kiezen hun president niet rechtstreeks, maar doen dat getrapt via het kiescollege of electoral college. In het kiescollege zetelen de kiesmannen, en zij zijn diegenen die uiteindelijk formeel de president zullen verkiezen op basis van de uitslag in hun staat.

Alle vijftig staten van de VS hebben recht op een bepaald aantal delegates. Het aantal kiesmannen per staat is identiek aan het aantal leden in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat waar een staat samen recht op heeft en is afhankelijk van het aantal inwoners van die staat. Het minimale aantal kiesmannen per staat is 3 in weinig bevolkingsrijke staten, en 55 in grootste staat Californië.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

In totaal zijn er momenteel 538 kiesmannen, aangezien er 435 leden van het Huis van Afgevaardigden zijn, 100 senatoren, en ook hoofdstad Washington DC 3 kiesmannen krijgt. Het cijfer 538 ligt vast, maar de verdeling tussen de staten onderling kan om de tien jaar gewijzigd worden na elke volkstelling, afhankelijk van de veranderde bevolkingscijfers.

Die veranderingen tonen overigens goed de gewijzigde bevolkingssamenstelling in de VS aan, met een shift naar het zuiden en de kusten en weg van de oude industriestaten. In 1980 telde bijvoorbeeld Florida nog maar 17 kiesmannen, tegenover 29 nu, terwijl New York omgekeerd daalde van 41 naar 29 nu. Ook staten als Ohio, Pennsylvania en Illinois zagen hun kiesmannen fors afnemen. Texas steeg dan weer van 26 naar 38.

Winner take all

De kiesmannen worden verdeeld via het winner-take-all-systeem. Dat betekent dat de kandidaat die de meeste stemmen haalt, alle kiesmannen van die staat achter zich krijgt, zelfs zonder absolute meerderheid. Wie bijvoorbeeld in Pennsylvania 1 stem meer haalt dan de andere kandidaten krijgt er alle 20 kiesmannen. Enkel in Nebraska en Maine worden de 5 respectievelijk 4 kiesmannen deels proportioneel verdeeld: de winnaar op staatniveau krijgt er 2 kiesmannen, de overige 3 respectievelijk 2 kiesmannen gaan naar de winnaar op districtsniveau. Zo won Donald Trump in 2016 toch 1 kiesman in Maine.

Wie tijdens de verkiezingsnacht in november - of later als het tellen van de stemmen lang duurt - een meerderheid van die 538 kiesmannen weet te verzamelen - het magische getal 270 - wordt in januari het daaropvolgende jaar president. In 2016 sprong Trump rond 2.30 uur lokale tijd op verkiezingsnacht ( 8.30 uur ‘s ochtends bij ons) over die drempel en kwam hij uit op 306 kiesmannen, Hillary Clinton bleef steken op 232. Op de kaart zag dat er zo uit:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Verkiezing in december, telling in januari

De kiesmannen duiden de president en de vicepresident van de Verenigde Staten officieel aan enkele weken na de verkiezingsdag (officieel: de eerste maandag na de tweede woensdag van december, dit jaar op 14 december). Ze komen die dag samen per staat in hun lokale hoofdstad om hum stem uit te brengen.

Meestal stemmen de kiesmannen effectief voor de kandidaat die in hun staat het meeste stemmen heeft behaald, maar uitzonderlijk doet een kiesman toch zijn zin. Wie de regels niet volgt, wordt een faithless elector genoemd en kan gesanctioneerd worden. In 2016 waren er twee van die kiesmannen die niet voor Trump kozen, en vijf die niet voor Clinton kozen. Daardoor eindigde de de uiteindelijke stemming op 304 - 227.

De uitgebrachte stemmen van de 538 kiesmannen worden op hun beurt officieel pas op 6 januari 2021 geteld in het Congres, waarna de winnaar wordt uitgeroepen.

De nieuwe president legt op 20 januari 2021 de eed af.

Waarom zo’n ingewikkeld systeem?

De procedure is historisch gegroeid, en had vooral als doel om ook kleinere staten invloed te geven bij de presidentsverkiezingen. Doordat elke staat, hoe weinig inwoners ook, minstens drie kiesmannen heeft, hebben de kleine staten proportioneel meer invloed dan grote. Zo vertegenwoordigt elke kiesman in Californië bijna 700.000 inwoners, terwijl dat in Wyoming minder dan 200.000 inwoners zijn.

Volgens voorstanders voorkomt het systeem ook dat de president altijd de voorkeurskandidaat is van de inwoners van de grote steden, die in de meerderheid zijn. Op die manier kunnen de inwoners van de kleinere staten en landelijkere gebieden dus moeilijker genegeerd worden.

Het systeem maakt echter voor dat de kandidaat met landelijk de meeste stemmen, de winnaar van de popular vote, niet altijd de verkiezingen wint. De popular vote of ‘stem van het volk’ is het aantal rechtstreekse stemmen voor een bepaalde kandidaat, wat soms niet overeenkomt met de uiteindelijke uitslag in het kiescollege. Zo haalde Hillary Clinton vier jaar geleden bijna drie miljoen stemmen meer dan Donald Trump: 65.853.514 tegenover 62.984.828 of 48,2 procent tegenover 46,1 procent. Toch kon ze daarmee geen president worden.

De verklaring is door het winner-take-all-systeem simpel: Clinton haalde bijvoorbeeld in Californië bijna dubbel zoveel stemmen als Trump (ongeveer 8,8 miljoen tegenover 4,5 miljoen), maar kocht daar niets mee. De 55 kiesmannen van de staat had ze ook met één stem meer dan Trump binnengehaald. Trump daarentegen won in verschillende staten alle kiesmannen met maar een paar tienduizenden stemmen verschil.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wat bij een gelijke stand?

Aangezien 538 een even getal is, kan in theorie de uitslag in het kiescollege op 269 voor elke kandidaat komen te liggen. Het is dan aan het Huis om in januari de president te verkiezen, waarbij elke staat één stem krijgt, en een kandidaat dus 26 stemmen moet zien te verzamelen. De Senaat kiest op zijn beurt de vicepresident.

Zo’n verkiezing wordt een ‘contingent election' genoemd en is tot nu toe slechts drie keer voorgekomen in de Amerikaanse geschiedenis, alle drie in de beginjaren 1800 omdat er niemand een absolute meerderheid had gehaald.

In 1824 waren er bijvoorbeeld vier kandidaten, alle vier van de enige partij trouwens, de Democratisch-Republikeinse partij. Niemand van hen won een meerderheid van de 261 kiesmannen, en dus mochten de 24 staten in het Huis stemmen. John Quincy Adams kreeg daar 13 staten achter zich en werd president, hoewel zijn belangrijkste concurrent Andrew Jackson (die strandde op 7 staten die hem steunden) bij de verkiezingen de meeste kiesmannen én de meeste stemmen bij de bevolking had gewonnen.

Kan iedereen president worden?

Er zijn een aantal voorwaarden om uiteindelijk president van de Verenigde Staten te kunnen worden: hij of zij moet geboren zijn in de Verenigde Staten, minstens 35 jaar oud zijn, en minstens 14 jaar in de VS hebben gewoond.

Vinden er enkel presidentsverkiezingen plaats?

Neen: tegelijk met de Amerikaanse president wordt er ook een nieuw Congres of parlement gekozen. Het Amerikaanse Congres bestaat uit twee kamers: het Huis van Afgevaardigden (House of Representatives) en de Senaat. Het Congres komt bijeen in het Capitool in Washington D.C. Alle 435 zetels in het Huis - verdeeld per district volgens bevolking - worden om de twee jaar opnieuw verkozen, samen met een derde van de 100 zetels in de Senaat - twee per staat. De ambtstermijn van een senator is dus zes jaar.

Vandaag hebben de Democraten de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden (232 - 198), en de Republikeinen de meerderheid in de Senaat (53 - 45 + twee onafhankelijken die meestal met de Democraten meestemmen).

Er vinden in heel veel staten ook lokale verkiezingen plaats, voor deelstaatparlement en voor verkozen ambtenaren of gouverneurs. In veel staten worden ook referenda aan de kiezers voorgelegd.