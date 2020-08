Trump wil dopingtest voor debat met Biden, Pence aanvaardt nominatie voor vicepresident RL

27 augustus 2020

06u32

Bron: ANP, Belga, AD.nl 36 Verkiezingen VS De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisterenavond gezegd dat hij een dopingtest wil laten afnemen voor het debat tussen hem en Joe Biden. De president vermoedt dat zijn uitdager stimulerende middelen neemt. Diezelfde avond accepteerde v icepresident Mike Pence de nominatie van zijn partij om opnieuw met Trump voor de Republikeinen op te komen bij de presidentsverkiezingen. Hij deed dat voor een beperkt publiek in de stad Baltimore.



Zonder enig bewijs te geven voor eventueel dopinggebruik door Biden, zei president Trump tegen de Washington Examiner dat hij geïntrigeerd was door diens verbeterende prestaties in de debatten bij de Democratische voorverkiezingen eerder dit jaar.

“Mijn punt is dat als je terugkijkt en sommige van de vele debatten bekijkt, hij zo slecht was. Hij was zelfs niet samenhangend. En tegen Bernie was hij dat wel”, aldus Trump in het interview. “Hij was niet goed, hij was normaal. En ik begrijp niet hoe dat kan. Iemand zei me dat hij wel drugs moest genomen hebben. Ik weet niet of dat klopt of niet, maar ik vraag een drugtest. Ook voor mij. Ik neem elke dag een aspirine.”

Herhaling van zetten

In de herfst van 2016 deed Trump soortgelijke uitspraken over zijn toenmalige Democratische tegenstander Hillary Clinton. Ook toen riep hij op tot een drugstest. “Ik weet niet wat er met haar aan de hand is. Bij het begin van haar laatste debat was ze helemaal op en aan het einde kon ze nauwelijks bij haar auto komen”, voegde hij er destijds spottend aan toe.

Het eerste debat tussen Donald Trump en Joe Biden staat gepland voor 29 september. Daarop vinden debatten plaats op 15 en 22 oktober. Hoe of bij wie Trump de drugtest zal eisen, maakte de president niet duidelijk.

'Running mate’ Pence

De woensdagavond van de Republikeinse conventie is traditioneel gezien de avond van de vicepresidentskandidaat. Dat is bij deze verkiezingen opnieuw de 61-jarige Mike Pence. Hij werd door de Republikeinse partij opnieuw gekozen als kandidaat voor het vicepresidentschap.

Toen Pence in zijn acceptatiespeech over het coronavirus sprak, noemde hij Amerika “een natie van mirakels”. Dat is een verwijzing naar wat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden vorige week had gezegd, namelijk dat Trump maar blijft wachten op een mirakel. “Ik heb nieuws voor hem, er komt geen mirakel”, zei Biden toen.

De vicepresident meldde nog dat de Verenigde Staten op schema zitten om een vaccin te hebben voor het coronavirus tegen het einde van het jaar.

De waarheid is: je zal niet veilig zijn in Bidens Amerika Vicepresident Mike Pence

Pence kwam ook terug op de onlusten en protesten. “President Trump en ik zullen altijd het recht van Amerikanen steunen om vreedzaam te betogen, maar relschoppen en plunderen is niet vreedzaam betogen”, zei hij. “We zullen gezag en orde op de straten brengen voor elke Amerikaan van elk ras, geloof en kleur.”

“De waarheid is: je zal niet veilig zijn in Bidens Amerika”, vervolgde hij. Pence noemde Biden, die als een gematigde Democraat te boek staat, een “Trojaans paard” van “links-radicalen”. “De keuze is niet of Amerika conservatiever of liberaler wordt. De keuze is niet of Amerika meer Democratisch of Republikeins wordt”, aldus Pence. “De keuze is of Amerika Amerika blijft.”

De conventie werd woensdag verder opgeluisterd door president Trumps schoondochter Lara en zijn communicatieadviseur Kellyanne Conway, die vorige week plots ontslag nam nadat haar eigen dochter flinke kritiek op haar had geuit.

