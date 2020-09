Trump negeert coronaregels en houdt indoor verkiezingsrally: “Als je kan protesteren kan je ook luisteren naar president” HAA

14 september 2020

07u31

Bron: ANP, Bloomberg, DPA 4 Verkiezingen VS Donald Trump heeft zondagavond zijn eerste volledig indoor verkiezingsrally in drie maanden gehouden in een fabriek in Henderson, een voorstad van Las Vegas. Lokale regels verbieden er nochtans bijeenkomsten binnen van meer dan 50 mensen. De gouverneur van Nevada beschuldigt de president ervan levens in gevaar te hebben gebracht met “roekeloze en egoïstische acties”.

De bijeenkomst werd in het magazijn van het bedrijf Xtreme Manufacturing gehouden, nadat de luchthavenautoriteit in het nabijgelegen Las Vegas plannen had afgewezen om een ​​buitenhangar te gebruiken. Reden was dat staatsvoorschriften bijeenkomsten van meer dan 50 mensen verbieden.

Trump verdedigde zijn besluit om het evenement te houden en vertelde de aanwezigen dat hij meerdere “externe sites” niet mocht gebruiken. Hij suggereerde dat politieke motieven daarbij een rol zouden hebben gespeeld. “We hadden vijf locaties, allemaal buitenlocaties zoals gisteravond. Een geweldige heer die eigenaar is van dit gebouw zei: weet je wat, wat ze doen is echt oneerlijk. Je kunt mijn gebouw gebruiken”, zei de president.

Trumps communicatiedirecteur, Tim Murtaugh, motiveerde de verkiezingsrally in een verklaring: “Als je op straat kan protesteren, kan gokken in een casino of kleine bedrijven kan platbranden tijdens rellen, dan kun je onder het eerste amendement vreedzaam samenkomen om te luisteren naar de president van de Verenigde Staten”.

De gouverneur van de staat Nevada, de Democraat Steve Sisolak, gaf Donald Trump een veeg uit de pan. De president “lijkt te zijn vergeten dat dit land nog steeds middenin een wereldwijde pandemie zit”, twitterde hij. “Dit is een belediging voor elke inwoner van Nevada die de richtlijnen heeft gevolgd en offers heeft gebracht”, zei Sisolak. “Het is ook een directe bedreiging voor alle recente vooruitgang die we hebben geboekt en kan ons mogelijk terugwerpen.” De gouverneur stelde tot slot dat de acties van de president “talloze levens in gevaar brengen.”

Volgens medewerkers van Trumps campagne werd de temperatuur van iedere bezoeker gemeten voordat die naar binnen mocht, kregen ze desinfectiemiddel voor hun handen en een mondkapje. De meerderheid van de aanwezigen besloot echter geen masker te dragen.

“Ik denk dat we relatief veilig zijn hier. Ik maak mij geen zorgen”, zei een aanhanger van de president aan Reuters. De 64-jarige Ronda Livingston had een mondmasker bij zich, maar “voelde niet de behoefte om het te dragen”, reageerde ze.

De bijeenkomst in Henderson werd gehouden op het moment dat de VS de 200.000 coronadoden naderen. Hoewel het aantal besmettingen in dalende lijn zit, hameren gezondheidsdeskundigen erop dat afstand houden nog steeds broodnodig is om een krachtige heropleving van het virus te voorkomen.

Kathleen Richards, een woordvoerder van de stad Henderson, vertelde CNN dat het evenement in strijd is met de Covid-19 regels van de staat en dat de uitbater van de fabriek zijn bedrijfsvergunning dreigt te verliezen.

De laatste indoor-rally van Trump vond plaats in juli in Tulsa, Oklahoma, waarna de stad een piek zag in coronagevallen.

