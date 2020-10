Trump en Melania testen positief op coronavirus en gaan in quarantaine RL JV

02 oktober 2020

05u45

Bron: ANP, Belga, New York Times, Twitter 20 UPDATE President Donald Trump en zijn vrouw Melania hebben positief getest op het coronavirus. Ze lieten zich testen nadat Hope Hicks, een vooraanstaande adviseur van Trump, besmet bleek. De president en zijn echtgenote gaan in quarantaine. Dat meldt Trump zelf op Twitter. Zijn verkiezingsrally vandaag op de luchthaven in Orlando zal nu moeten worden afgelast.

Eerder op donderdagavond had de Amerikaanse president bij tv-zender Fox News bevestigd dat adviseur Hope Hicks positief had getest. “Ik heb net een test ondergaan. We zullen zien”, voegde hij eraan toe. Op Twitter roemt Trump de hard werkende Hicks en zegt de president dat hij en first lady Melania op hun testuitslagen wachten en ondertussen in quarantaine zullen gaan. Om 6u54 onze tijd tweette de president dat hijzelf en de first lady ook positief testten op het coronavirus. Het is nu afwachten hoe Trump de ziekte zal doormaken. Hij beweerde zelf altijd topfit te zijn, maar hij kampt wel met obesitas.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

De 31-jarige Hicks is een van de dichtste adviseurs van Trump. Ze reist dan ook vaak samen met hem, zoals dinsdag naar het tv-debat in de staat Ohio. Volgens agentschap Bloomberg News zat de vrouw ook in het vliegtuig toen ze woensdag met de president terugkeerde van een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Hicks maakte in 2016 al deel uit van het campagneteam van Trump voor de presidentsverkiezingen en was daarna actief als adviseur en directeur communicatie in het Witte Huis. In 2019 nam de adviseur ontslag en ging ze aan de gang in de private sector, maar eerder dit jaar keerde zij terug in Washington.

In het telefoongesprek met Fox News zinspeelde Trump ook op wie schuldig zouden zijn aan de besmetting van Hicks, verwijzende naar militairen en politieagenten die haar wilden omhelzen en bedanken vanwege haar werk voor de president.

“Ze heeft een warme persoonlijkheid", aldus Trump. “Als ze benaderd wordt door soldaten en politieagenten, dan wil ze hun verzoeken niet weigeren. Dat is heel, heel moeilijk", klonk het nog.

Het zou niet de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president zijn. In mei raakte al bekend dat de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, Katie Miller, een besmetting opliep. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief.

Hope Hicks, who has been working so hard without even taking a small break, has just tested positive for Covid 19. Terrible! The First Lady and I are waiting for our test results. In the meantime, we will begin our quarantine process! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link