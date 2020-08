Trump doet er graag nog vier jaar bij: “Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van ons land” kv

28 augustus 2020

02u46

Bron: Belga, Reuters 8 Verkiezingen VS Op het domein van het Witte Huis in Washington vond donderdagavond (lokale tijd) de slotdag van de Republikeinse Conventie plaats. Daar heeft de Amerikaanse president Trump de nominatie aanvaard om opnieuw de Republikeinse presidentskandidaat te worden. Hij hield een uitgebreide speech, waarin hij verschillende keren uithaalde naar Democratische tegenstander Joe Biden.



“Dit zijn de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis van ons land”, zei Trump. In de toespraak zette hij zijn “Amerika First”-beleid in de kijker en viel hij zijn Democratische tegenstander Joe Biden aan. Voor het coronavirus beloofde hij een vaccin tegen het einde van het jaar, “en misschien al vroeger”. Hij beloofde ook dat hij belastingen zou opleggen aan Amerikaanse bedrijven die uit de VS wegtrekken om elders jobs te creëren.

Ik heb meer gedaan voor Afro-Amerikaanse gemeenschap dan welke president dan ook sinds Abraham Lincoln

Even had Trump het over de Afro-Amerikanen. “Ik heb meer gedaan voor Afro-Amerikaanse gemeenschap dan welke president dan ook sinds Abraham Lincoln. En ik heb in drie jaar meer gedaan dan Joe Biden in 47 jaar”, zei hij, zonder daarover in detail te treden.

Opnieuw benadrukte Trump zijn streven naar “law and order”. Hij verwees naar “geweld in steden onder democratisch bestuur” en beweerde dat hij de problemen daar gemakkelijk kan oplossen in enkele uren. “Ze moeten ons maar bellen.”

Deze verkiezing zal beslissen of we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda ons geliefkoosd lot afbreekt

Trump beweerde dat hij de enige buffer kan zijn tegen het socialisme, de anarchie en het extremisme dat zijn Democratische tegenstander Joe Biden volgens hem zou meebrengen naar het Witte Huis. “Als links aan de macht komt, zullen ze de buitenwijken slopen en je wapens in beslag nemen”, zei hij, terwijl hij Biden brandmerkte als een man met een geschiedenis van “verraad” en “blunders”.

Geweld

“Deze verkiezing zal beslissen of we de Amerikaanse droom redden, of dat we toestaan dat een socialistische agenda ons geliefkoosd lot afbreekt”, stelde Trump. “Deze verkiezing zal beslissen of we brave Amerikanen beschermen, of dat we vrij spel geven aan gewelddadige, anarchistische onruststokers en criminelen die onze burgers bedreigen.”

When Donald Trump says tonight you won’t be safe in Joe Biden’s America, look around and ask yourself: How safe do you feel in Donald Trump’s America? Joe Biden(@ JoeBiden) link

“Niemand zal veilig zijn in het Amerika van Biden”, zei Trump verder, ondanks de toename van onrust in verscheidene Amerikaanse steden en staten tijdens zijn legislatuur.



Zijn Democratische tegenkandidaat Joe Biden vuurde meteen terug via Twitter: “Wanneer Donald Trump vanavond zegt dat je niet veilig zal zijn in het Amerika van Joe Biden, kijk dan om je heen en vraag jezelf: hoe veilig voel je je in het Amerika van Donald Trump?” En hij wees erop dat alle gewelddadige incidenten waarover zijn tegenstander vanavond sprak, allemaal plaatsvonden tijdens zijn eigen bewind.

Remember: every example of violence Donald Trump decries has happened on his watch. Under his leadership. During his presidency. Joe Biden(@ JoeBiden) link

Coronavirus

In zijn toespraak herhaalde Trump dat China de oorzaak is van de pandemie en hij belooft de economie opnieuw op te bouwen. Uit opiniepeilingen blijkt echter dat de meeste Amerikanen ontevreden zijn met zijn aanpak van de gezondheidscrisis. De Amerikaanse president bleef immers wekenlang volhouden dat het virus geen bedreiging vormde voor de Amerikanen, waardoor het virus zich wekenlang kon verspreiden zonder enige tegenmaatregelen.

Onenigheid onder Republikeinen

Hoewel Trump op veel steun kan rekenen binnen zijn partij, is er steeds meer onenigheid onder de Republikeinse kiezers. Joe Biden kreeg de voorbije dagen de openlijke steun van meer dan 160 mensen die in het verleden voor Republikeinse president George W. Bush werkten of voor de voormalige Republikeinse presidentskandidaten Mitt Romney en John McCain. Daarnaast sloten 27 voormalige Republikeinse volksvertegenwoordigers zich aan bij Biden. Het Lincoln Project, een politiek actiecomité van Republikeinen die Trump onbekwaam vinden en zich daarom achter Biden scharen, liet bovendien weten dat een voormalige leider van de Republikeinse Partij zich bij hen had aangesloten als adviseur.

Geen respect voor coronamaatregelen

Ondanks de coronavirusuitbraak, gaf Trump zijn toespraak voor meer dan 1.000 mensen die met Amerikaanse vlaggen zwaaiden en riepen “USA! USA! USA!” en “Four more years” (Nog vier jaar, red.).

Verschillende Amerikaanse reporters merkten op dat de coronamaatregelen niet gerespecteerd worden op het evenement. Zo houden mensen amper afstand en worden er weinig mondmaskers gedragen. De stoelen zijn dicht bij elkaar opgesteld.

Volgens het campagneteam van de president is de veiligheid echter gegarandeerd, en worden protocollen gevolgd die in overeenstemming zijn met richtlijnen van de gezondheidsautoriteiten.

De keuze voor het gazon van het Witte Huis om de bijeenkomst te houden, is controversieel. Er zijn al uitzonderingen geweest, maar er is een traditie ontstaan om partijbijeenkomsten niet bij het Witte Huis te houden.



De slotavond van de conventie begon met getuigenissen van Democraten die zijn overgelopen naar de Republikeinen. Jeff Van Drew, een parlementslid dat eerder dit jaar overstapte, omschreef zijn ex-partij als een radicaal-linkse beweging die de weg kwijt is.