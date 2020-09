Trump-adviseur beweert dat Chinese verkiezingsinmenging het ergst is kv

04 september 2020

23u37

Bron: Reuters 0 Verkiezingen VS Van alle landen die zich met de Amerikaanse verkiezingen willen bemoeien, is China het actiefst. Dat beweerde Amerikaans nationaal veiligheidsadviseur Robert O’Brien vandaag, zonder verdere toelichting te geven. Een strenge aanpak van China is een van de speerpunten van de herverkiezingscampagne van de Amerikaanse president Donald Trump, die China de schuld geeft van de coronapandemie.

“We weten dat de Chinezen de meest actieve rol spelen,” zei O’Brien vandaag tijdens een persconferentie. China heeft volgens hem “het meest omvangrijke programma om de Verenigde Staten politiek te beïnvloeden”, gevolgd door Iran en Rusland. “We hebben het erg duidelijk gemaakt aan de Chinezen, de Russen, de Iraniërs en anderen die niet openbaar bekend gemaakt zijn, dat iedereen die zich probeert te mengen in de Amerikaanse verkiezingen, geconfronteerd zal worden met buitengewone gevolgen,” stelde hij.

Bewijzen?

Gevraagd naar specifieke bewijzen voor de Chinese verkiezingsinmenging, zei O’Brien: “Ik ga niet ingaan op alle inlichtingen, maar met de omvangrijke activiteiten van de Chinese en de cyberwereld staan we echt voor een buitengewone uitdaging.” De Chinese activiteit is volgens hem “niet-aflatend”.



Ook Trumps minister van Justitie William Barr zei woensdag dat hij gelooft dat China een grotere bedreiging vormt dat Rusland wanneer het aankomt op verkiezingsinmenging, maar ook hij staafde zijn bewering voorlopig niet met meer informatie.

Aanpak China

Trump stelt een harde aanpak van China centraal in zijn huidige kiescampagne. Hoewel hij lang beweerde dat hij op goede voet stond met de Chinese president Xi Jinping, liep de spanning tussen beide landen de voorbije maanden hoog op. Vorige maand beweerde Trump tijdens een toespraak op de Republikeinse Nationale Conventie dat China zijn Democratische tegenstander Joe Biden aan de overwinning wil helpen.

China heeft de beschuldigingen van de Amerikaanse overheid dat het land Amerikaanse bedrijven, politici en overheidsagentschappen hackt, altijd ontkend. In het kader van O’Briens beweringen van vandaag verwees de Chinese ambassade in de VS naar een mededeling van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken van vorige maand dat China geen interesse heeft in enige verkiezingsinmenging in de VS.

Eerder deze week berichtte persagentschap Reuters dat hackers probeerden om de campagne- en zakelijke websites van Trump offline te halen.

Na de Amerikaanse verkiezingen van 2016 concludeerden de Amerikaanse inlichtingendiensten dat de Russen een omvangrijke cybercampagne hadden gevoerd om de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump aan de overwinning te helpen. Moskou ontkent dat echter.