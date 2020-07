Taskforces hebben blauwdruk klaar voor progressief presidentschap Joe Biden kv

09 juli 2020

19u45

Bron: Belga 0 Verkiezingen VS In de Verenigde Staten hebben de Unity Task Forces een document van 110 bladzijden voorgesteld dat een blauwdruk moet zijn voor het beleid van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden. De leden van de zes verschillende taskforces die samen het document opstelden werden aangeduid door zowel Joe Biden als Bernie Sanders. Doel van de samenwerking was om de campagne van presidentskandidaat Biden progressiever te maken, melden Amerikaanse media.

Joe Biden werd de presidentskandidaat voor de Democraten nadat Bernie Sanders in april als laatste tegenstander de handdoek in de ring gooide. Biden is veel gematigder dan de zelfverklaarde socialist Sanders en die laatste had bij zijn opgave dan ook laten weten dat hij het Democratische programma wilde beïnvloeden om het progressiever te maken. Biden gaf ook meteen aan dat hij Sanders ging nodig hebben tijdens zijn campagne. In mei duidden beide Democraten dan de leden aan van verschillende taskforces die zich over het beleidsprogramma van Biden moesten buigen.

“Het doel van de taskforce was om de Biden-campagne in een zo progressief mogelijke richting te sturen en ik denk dat we daarin zijn geslaagd”, aldus Sanders in een mededeling. “Bij elk onderwerp, of het nu over onderwijs, economie, volksgezondheid, klimaat, immigratie of justitie ging, is er een duidelijke beweging geweest van de kant van de Biden-campagne.” Als hij zelf de kandidaat was geweest, had Sanders een nog progressiever plan opgesteld, maar er ligt nu wel een goede blauwdruk klaar om het leven van de Amerikanen te verbeteren, zegt hij.



In het document is onder meer het engagement opgenomen om tegen 2035 een einde te maken aan CO-uitstoot door elektriciteitscentrales en om tegen 2050 de netto-uitstoot van broeikasgassen tot 0 terug te brengen. Ook stellen de taskforces voor om te pleiten voor de financiering van kinderopvang voor iedereen, om de sociale zekerheid uit te breiden, om het nationale minimumloon op te trekken en om een einde te maken aan de vrijlating op borgtocht. Op vlak van de gezondheidszorg leunt het voorstel wel meer aan bij Bidens pleidooi voor een uitbreiding van Obamacare, dan bij Sanders ‘Medicare for all’-principe.

Biden heeft laten weten het document te zullen bekijken, maar heeft zich er nog niet openlijk toe verbonden om de aanbevelingen ook op te nemen in zijn beleidsplannen.

