Russische hackers verdacht van cyberaanval op campagne Joe Biden kv

10 september 2020

17u58

Bron: Reuters 1 Verkiezingen VS Microsoft heeft een van de belangrijkste adviesbureaus voor de kiescampagne van Democratisch presidentskandidaat Joe Biden geïnformeerd dat het bedrijf geviseerd wordt door hackers die vermoedelijk gesteund worden door de Russische overheid. Dat bericht Reuters op basis van drie bronnen die op de hoogte zijn van de zaak.

De hackers concentreerden zich de voorbije twee maanden op personeelsleden van de firma SKDKnickerbocker in Washington, een campagnestrategie- en communicatiebedrijf dat samenwerkte met Biden en andere prominente Democraten. Ze slaagden echter niet in hun pogingen om toegang te krijgen tot het netwerk van het bedrijf, zegt iemand die op de hoogte is van SKDK’s aanpak van de cyberaanval. “Ze zijn goed beveiligd, dus er is geen inbreuk geweest.”

Volgens een van de bronnen is het niet duidelijk of de campagne van Biden het doelwit was, of dat de hackers probeerden informatie te vergaren over andere cliënten van SKDK.



Microsoft wijst hackers die verbonden zijn aan de Russische overheid aan als de vermoedelijke daders. Ze maakten onder andere gebruik van phishing, een methode waarbij geprobeerd wordt om gebruikers wachtwoorden te ontfutselen, en andere manieren om in het netwerk van SKDK te infiltreren, aldus de drie bronnen.

Russische inmenging

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov noemt de beschuldigingen “nonsens”. Moskou heeft altijd ontkend dat het land zich bemoeit met de verkiezingen van andere landen, maar volgens Amerikaanse inlichtingendiensten proberen buitenlandse overheden zich opnieuw te mengen in de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Onderzoek van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller en de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat wees uit dat hackers met banden met de Russische overheid zich mengden in de presidentsverkiezing van 2016 om de Amerikaanse president Donald Trump aan de overwinning te helpen. Mueller heeft er ook al voor gewaarschuwd dat Rusland zich ook met de huidige campagne probeert te bemoeien.

Defending Democracy

Microsoft wierp zich de voorbije jaren op als een fervente tegenstander van door de staat gesteunde cyberspionage. In 2018 lanceerde het bedrijf het Defending Democracy-initiatief, dat kiescampagnes moet beschermen tegen hackers.