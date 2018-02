Republikeinen bereiden nu al Trumps herverkiezing voor met "historische hoeveelheden geld" avh

27 februari 2018

13u47

Bron: Belga 0 Verkiezingen VS De Republikein Donald Trump woont nog maar dertien maanden in het Witte Huis, maar in de Trump Tower in New York lopen al de voorbereidingen voor een herverkiezing, zo heeft het ABC News vandaag bericht.

Volgens ABC betaalde het partijbestuur van de Republikeinse partij, het RNC, sinds september meer dan 37.000 dollar per maand voor kantoorruimte in de Trump Tower. Ook de campagne Trump huurt kantoorruimte in zijn eigen toren, in 2017 voor meer dan 470.000 dollar.

"Historische hoeveelheden geld"

Communicatiedirecteur Ryan Mahoney vertelde ABC dat de Grand Old Party "historische hoeveelheden geld heeft bijeengegaard als voorbereiding voor de verkiezingen van Republikeinen in 2018 (de Congresverkiezingen) en 2020 (de volgende presidentsverkiezingen). Al onze inspanningen en uitgaven zijn erop gericht verkiezingen te winnen en gecoördineerde uitgaven maken daarvan deel uit. Wij hebben doorheen het land al honderden medewerkers en duizenden erg opgeleide organisatoren om onze meerderheden (in het Congres) te beschermen en het Witte Huis te behouden".

Op de dag van zijn eedaflegging bezorgde de president de Federale Kiescommissie documenten waarin hij een mogelijke kandidaatstelling in 2020 aangaf. Hoewel dit geen formele kandidatuur is, laat het hem wel toe schenkingen te ontvangen, aldus ABC.