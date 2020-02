Reclamespot Joe Biden kleineert rivaal Pete Buttigieg kv

09 februari 2020

00u37

Bron: Belga 0 Verkiezingen VS Het campagneteam van de voormalige Amerikaanse vicepresident Joe Biden maakt in een nieuw campagnespotje diens populaire partijgenoot Pete Buttigieg belachelijk. In het filmpje worden de grote nationale en internationale vraagstukken waar Biden zich als rechterhand van president Barack Obama mee bezighield afgezet tegen lokale kwesties waar 'Mayor Pete' mee bezig was als burgemeester van South Bend (Indiana).

South Bend telt ongeveer 100.000 inwoners. Nu Buttigieg in Ohio de eerste voorverkiezing heeft gewonnen, richten rivalen binnen de Democratische Partij hun pijlen steeds meer op hem. Zijn gebrek aan ervaring is een veelgehoord kritiekpunt. Volgens critici is hij niet klaar voor het presidentschap.

In de spot plaatst team-Biden bijvoorbeeld diens werk aan Obama's ziektekostenverzekering tegenover Buttigiegs inzet voor decoratieve verlichting onder de bruggen van zijn stadje. Terwijl Biden zich inzette voor de nucleaire deal met Iran, was Buttigieg bezig met het versoepelen van regels voor scanners van gechipte dieren, aldus de video. En Bidens inzet voor het behoud van de Amerikaanse auto-industrie wordt afgezet tegen het "revitaliseren van de stoepen van het centrum van South Bend" door zijn rivaal.



Tot slot wordt het punt gemaakt dat Biden (77) bezig was met wapenregulering, terwijl Buttigieg een zwarte politiechef ontsloeg. "We kiezen een president. Wat je hebt gedaan, doet ertoe", is de slogan.

Burgemeesters steunen Buttigieg

Volgens de woordvoerder van Buttigieg (38) zegt de reclame "meer over waar hij momenteel staat in deze race dan over Pete's handelen als burgemeester en veteraan". Buttigieg won immers de voorverkiezingen in Iowa. Volgens de woordvoerder is het spotje een voorbeeld van de typische politiek uit Washington, die kleinerend doet over de zorgen van gewone gemeenschappen.

Verschillende burgemeesters schoten Buttigieg te hulp. "Dit is respectloos voor degenen van ons die elke dag te maken hebben met kwesties in onze gemeenschappen.. terwijl er geen enkele beweging komt van uit het Capitool in Washington", twittert burgemeester Nan Whaley van Dayton (Ohio). Burgemeester Quentin Hart van Waterloo (Iowa) voegt eraan toe: "Ik ben burgemeester van Waterloo met 68.000 inwoners. Wilde u soms zeggen dat stemmen uit steden als de mijne er niet toe doen?”