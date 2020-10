Presidentieel debat tussen Biden en Trump geannuleerd RL

10 oktober 2020

01u24

Bron: ANP, Belga, Reuters 0 UPDATE Het tweede verkiezingsdebat tussen de Amerikaanse president Donald Trump en presidentskandidaat Joe Biden, normaal volgende donderdag gepland, is geannuleerd. Dat heeft de organiserende commissie vrijdag bekendgemaakt.

“Elke kandidaat heeft nu alternatieve plannen voor die datum aangekondigd”, zei de commissie in een verklaring. “Het is nu duidelijk dat er op 15 oktober geen debat zal zijn.” Het laatste debat tussen beide presidentskandidaten vindt nu op 22 oktober plaats in Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee.

De commissie had donderdag aangekondigd dat het debat van 15 oktober een virtuele aangelegenheid zou worden, omdat Trump positief had getest op het coronavirus, maar de president weigerde deel te nemen. Trump denkt dat hij niet meer besmettelijk is en Biden dus niet hoeft te vrezen dat hij geïnfecteerd zou kunnen raken door hem.

De president werd vorige week in het ziekenhuis opgenomen nadat bij hem het coronavirus was vastgesteld. Hij is sinds maandagavond weer in het Witte Huis. Hij zei eerder zich fantastisch te voelen en sinds vrijdag geen medicijnen meer te nemen tegen het coronavirus. Het virus zou bij hem zijn “weggevaagd”

