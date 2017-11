Poetin: "Beschuldigingen van Russische inmenging in VS-verkiezingen zijn onzin" IVI

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Russische collega Vladimir Poetin hebben een gesprek gehad over de beschuldigingen aan het adres van de Russen. Verkiezingen VS De geruchten en beschuldigingen over de mogelijke inmenging van het Kremlin in de Amerikaanse presidentsverkiezingen, zijn "onzin". Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd op een persconferentie in het Vietnamese kuststadje Danang, waar hij samen met zijn Amerikaanse collega Donald Trump aanwezig is op de Aziatisch-Pacifisch forum Apec.

"De beschuldigingen tegen het Kremlin en enkele persoonlijke medewerkers van Trump, zijn het bewijs van een binnenlands politiek conflict in de VS", zegt Poetin. "Het is onzin." Volgens de Russische president zijn "de leugens een verzinsel van tegenstanders van Trump" en worden ze gebruikt "als wapen tegen de Amerikaanse president".

Beide wereldleiders hebben ook een persoonlijk gesprek gehad in de marge van de Apec-top. Poetin heeft Trump tijdens dat gesprek verzekerd dat de Russen "zich niet hebben gemengd" in de presidentsverkiezingen van vorig jaar. Dat heeft de Amerikaanse president zelf bevestigd. "Hij heeft me gezegd dat hij zich absoluut niet gemengd heeft in onze verkiezingen. Elke keer hij me ziet, zegt hij me dat hij dat niet heeft gedaan en ik geloof hem echt als hij me dat zegt", zegt Trump.

Vladimir Poetin sprak ook lovende woorden over zijn collega. Trump is volgens de Russische leider "aangenaam om mee samen te werken" en in gesprekken altijd "erg beleefd".

"Beledigd"

Volgens Trump voelt Poetin zich "erg beledigd" door de geruchten, en is dat nefast voor de bilaterale relaties. "Dat is niet goed voor ons land, want het zou ons erg helpen om goeie banden met Rusland te onderhouden in het kader van de spanningen met Noord-Korea, ons grootste probleem op dit moment."

In de VS zelf gaat het onderzoek van speciale aanklager Robert Mueller naar mogelijke Russische beïnvloeding intussen gewoon verder. Eind oktober klaagde Mueller nog drie ex-raadgevers van Trump aan, onder wie ook zijn voormalige campagneleider Paul Manafort.