Opkomst in Iowa lager dan verwacht, mogelijk slecht nieuws voor Democraten

05 februari 2020

Bij de caucus in Iowa gingen volgens voorlopige cijfers ongeveer evenveel mensen stemmen als bij de voorverkiezingen in 2016. Dat zit niet mee voor de Democraten: ze hoopten op cijfers in de buurt van de voorverkiezingen toen ex-president Barack Obama voor de eerste keer opkwam in 2008.

Door technische problemen bij een app die de resultaten moest doorsturen naar het Democratische hoofdkwartier zijn twee dagen na de eerste stemming in Iowa nog niet alle stemmen geteld. Toch vrezen Democraten al dat er minder mensen gingen stemmen dan gehoopt.

Toen 25 procent van de kiesdistricten geteld was, zei de woordvoerder van de Democratische Partij in Iowa dat “volgens data het aantal stemmers rond de cijfers van 2016 zal liggen”. Als dat klopt zouden ‘maar’ ongeveer 170.000 mensen zijn gaan stemmen, en niet de gehoopte 240.000 dat Barack Obama en zijn Democratische tegenstanders haalde in 2008. In Iowa zijn nochtans ongeveer 615.000 mensen geregistreerd als stemmers voor de Democratische partij.

Mogelijk gebrek aan enthousiasme

Het gebrek aan een grote kiezersopkomst wil misschien zeggen dat de Amerikanen toch niet zo enthousiast zijn om te stemmen op de Democraten. Terwijl de partij net nieuwe kiezers nodig heeft als ze in november wilt winnen van Trump.

Ze waren optimistisch voor een hoge opkomst dit jaar omdat de Amerikanen bang zouden zijn om opnieuw vier jaar Trump als president te hebben. Maar ook omdat er nog veel kandidaten, 12 om precies te zijn, meedoen in de race naar het Witte Huis. Op plaatsen werden zelfs grotere ruimtes voor de caucussen geboekt.

“Als de kiezersopkomst laag is, dan gaan we verliezen. Als de opkomst hoog is, dan gaan we winnen”, voorspelde Bernie Sanders eerder over zijn lot in Iowa. Hij hoopte en verwachtte recordaantallen in kiezers. Volgens de voorlopige cijfers staat hij samen met kandidaat Pete Buttigieg aan kop.

Waarom er precies minder mensen gingen stemmen dan verwacht, is nog onduidelijk. Mogelijk waren de Amerikanen nog moe van de Super Bowl, de American footballfinale van de NFL de dag ervoor. Bovendien was het ook koud in Iowa maandagavond, met temperaturen rond -5° Celcius, waardoor mensen misschien liever thuisbleven.

Anti-Trump momentum

Twee jaar geleden bij de tussentijdse verkiezingen wonnen de Democraten het Huis van Afgevaardigden terug met de hoogste opkomst bij midtermverkiezingen van de afgelopen eeuw. De VS deed het economisch dan wel goed, Trump wakkerde zowel voor- als tegenstanders aan om te stemmen. De Democraten hopen dat momentum vol te houden tot aan de verkiezingen in november om niet alleen het presidentschap terug te winnen, maar ook het Congres.

Hoewel Iowa als eerste staat voorverkiezingen organiseerde, hoeft de uitslag nog niets te betekenen voor de rest van het land. Minder dan twee procent van alle afgevaardigden die bepalen wie de kandidaat voor de partij zal worden, komt uit Iowa. Nog 49 andere staten zullen de komende maanden tot 7 juni gaan stemmen.