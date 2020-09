Onze experte Greet De Keyser over belastingaangifte Trump: hoe schadelijk is dit voor de president? kv

28 september 2020

20u10

Bron: VTM Nieuws 2 Verkiezingen VS De krant New York Times onthulde het voorbije weekend dat de Amerikaanse president Donald Trump in tien van de afgelopen vijftien jaar helemaal geen inkomstenbelasting afdroeg, mede omdat hij opgaf veel meer geld te verliezen dan te verdienen. De vraag is nu of dat hem parten zal spelen bij de aankomende presidentsverkiezingen.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“Dat valt nog af te wachten,” zegt Amerikacorrespondente Greet De Keyser vanuit Cleveland, Ohio, waar morgen het eerste debat tussen Trump en zijn Democratische tegenhanger Joe Biden plaatsvindt. “Zijn keiharde aanhangers zullen hier niet om geven, maar het zijn de twijfelende kiezers voor wie het wel eens belang zou kunnen hebben.”

Het campagneteam van Biden maakt alleszins al gretig gebruik van de gelekte informatie. Ondertussen produceerden ze immers al propagandafilmpjes waarin heel duidelijk wordt gemaakt dat de president die zichzelf miljardair noemt geen belastingen betaalt, terwijl gewone mensen zoals leerkrachten en verpleegkundigen elk jaar enkele duizenden dollars aan taksen moeten betalen. “Dat zou toch een aantal kiezers moeten afschrikken,” aldus De Keyser.



Trumps belastingen zullen morgen naar verwachting een heet hangijzer worden op het eerste presidentiële debat tussen Trump en Biden in aanloop naar de verkiezingen van 3 november.

Waarom Trump al jaren weigert om inzage te geven in zijn belastingaangifte, terwijl zijn voorgangers dat traditioneel wel altijd hebben gedaan voor ze naar het Witte Huis trekken, is nog maar de vraag. “Heeft hij belastingen ontweken of heeft hij belastingen ontdoken?”, vraagt De Keyser. “Tussen ontduiken en ontwijken is natuurlijk een levensgroot verschil, want ontduiken is strafbaar, ontwijken niet.”

Er is in de VS echter geen wet die een inkomend president verplicht om zijn belastingaangifte openbaar te maken.