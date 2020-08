Obama haalt uit naar regering Trump: “Meer bezig met onderdrukken van stemmen dan met onderdrukken van virus” kv

14 augustus 2020

23u08

Bron: Twitter, CNN, Business Insider 2 Verkiezingen VS Voormalig Amerikaans president Barack Obama, die zich de voorbije jaren veelal afzijdig hield van uitspraken over de prestaties van zijn opvolger Donald Trump, heeft zich vandaag op Twitter uitzonderlijk erg kritisch uitgelaten over de pogingen van de huidige administratie om het Amerikaans postbedrijf tegen te werken. Trump wil immers niet dat Amerikanen zouden kunnen stemmen per brief.

Deze week zei Trump nog dat hij niet wil dat het verlieslatende Amerikaanse postbedrijf USPS meer fondsen krijgt, omdat hij niet wil dat die middelen ingezet worden voor het verwerken van stemmen per briefwisseling. Trump beweert immers onterecht dat dit zal leiden tot meer kiesfraude.

“Iedereen is afhankelijk van de USPS. Senioren voor hun sociale zekerheid, veteranen voor hun voorschriften, kleine bedrijven die proberen het hoofd boven water te houden. Ze mogen geen nevenschade worden van een administratie die zich meer bezighoudt met het onderdrukken van stemmen dan met het onderdrukken van een virus”, schreef Obama vandaag op Twitter.

“Als je in een staat woont waar je de optie hebt om vroeg te stemmen, doe het dan nu", voegde hij eraan toe. “Hoe meer stemmen er vroeg binnenkomen, des te kleiner de kans dat je op het laatste nippertje een toevloed gaat zien, zowel in de stemlokalen als in staten waar stemming per brief is toegestaan. Vertel het dan door aan iedereen die je kent.”

Ook ex-minister van Buitenlandse Zaken Hillary Clinton, die in 2016 de verkiezingen van Trump verloor, waarschuwde vandaag voor de acties van de president. “Trump en de Republikeinen proberen niet zomaar de USPS - een cruciale Amerikaanse instelling - te ontmantelen. Ze proberen de Amerikaanse democratie te ontmantelen, en gebruiken een dodelijke pandemie, die ze nog dodelijker hebben gemaakt, om dat te doen. We moeten terugvechten en we moeten winnen”, schreef Clinton.

De Democraten in het Amerikaans Congres dringen erop aan dat de burgers zullen kunnen stemmen per brief, nu het coronavirus zich nog steeds erg snel blijft verspreiden in de VS. Maar nu Trump achterop hinkt in de peilingen, wil hij dat veranderen, omdat de meerderheid van de stemmen per brief afkomstig zouden zijn van de Democraten.

Tijdens een gesprek met Fox Business gaf Trump gisteren toe dat hij geen verkiezing per post wil. “Ze willen 25 miljard dollar voor de post (21 miljard euro, red). Ze hebben dat geld nodig zodat de post al die miljoenen en miljoenen aan kiesbrieven kan verwerken. Nu, ondertussen geraken ze daar niet,” zei hij. “Dat betekent dat je er geen universele stemming per brief is... omdat ze daartoe niet uitgerust zijn.”

Tijdens een persconferentie later op de dag leek Trump terug te komen op zijn uitspraak en zei hij dat hij zich niet zou verzetten tegen een overeenkomst over sociale bijstand tussen de Democratische en Republikeinse Congresleden als die ook financiering van de USPS zou omvatten.

Nieuwe directeur

De Democraten in het Congres hebben de voorbije dagen hun bezorgdheden geuit over veranderingen bij USPS onder leiding van directeur Louis DeJoy, een Trump-aanhanger die in juni werd aangesteld. Zo zou hij besparingen hebben doorgevoerd die de levering van de post in sommige gebieden ernstig vertragen. Volgens de Democraten is dat om te verhinderen dat de kiesbrieven voor de verkiezingen van november op tijd geleverd kunnen worden.

Ondertussen buigt de interne waakhond van de USPS zich over de wijzigingen die werden doorgevoerd onder DeJoy en wordt onderzocht of hij zich houdt aan de federale richtlijnen.