Naaste adviseur van Trump besmet met coronavirus, uitslag test Trump nog niet bekend RL

02 oktober 2020

04u38

Bron: Belga 0 UPDATE Hope Hicks, een naaste adviseur van Donald Trump, heeft positief getest op het coronavirus. Dat melden verschillende Amerikaanse media. Ook de president zelf is inmiddels getest, maar het resultaat heeft hij nog niet, zo bevestigde Trump donderdagavond.

De Amerikaanse president bevestigde bij tv-zender Fox News dat adviseur Hope Hicks positief heeft getest. “Ik heb net een test ondergaan. We zullen zien”, voegde hij eraan toe. Of hij in quarantaine zal moeten, is nog niet duidelijk.

De 31-jarige Hicks is een van de dichtste adviseurs van Trump. Ze reist dan ook vaak samen met hem, zoals dinsdag naar het tv-debat in de staat Ohio. Volgens agentschap Bloomberg News zat de vrouw ook in het vliegtuig toen ze woensdag met de president terugkeerde van een campagnebijeenkomst in Minnesota.

Het zou niet de eerste coronabesmetting in de omgeving van de president zijn. In mei raakte al bekend dat de woordvoerster van vicepresident Mike Pence, Katie Miller, een besmetting opliep. En eind juli testte veiligheidsadviseur Robert O'Brien positief.

