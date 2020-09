Mis geen seconde van de Amerikaanse verkiezingen op HLN: dit mag je verwachten Redactie

28 september 2020

06u00 0 Verkiezingen VS De Verenigde Staten maken zich op voor de presidentsverkiezingen tussen Donald Trump en Joe Biden. De eerste horde wordt dinsdagnacht genomen met het eerste debat tussen de twee kandidaten. VTM NIEUWS en HLN.be volgen de strijd vanop de eerste rij met 'VS2020'. Dit mag je allemaal van ons verwachten de komende weken.

Vanaf vandaag bereiden we je voor op de verkiezingen. Wie zijn de presidentskandidaten precies? Wat zijn de verkiezingstopics? Wat zeggen de peilingen? En wat is het laatste nieuws rond de verkiezingen in de VS? Het zijn maar enkele vragen waarop je een antwoord krijgt in ons ‘VS2020-dossier’.

Dinsdagnacht schakelen we nog een versnelling hoger met het eerste televisiedebat tussen Trump en Biden. Dat debat is vanaf 2.55 uur Belgische tijd te volgen via HLN LIVE en in onze liveblog. VTM NIEUWS-journaliste Romina Van Camp presenteert en duidt het debat en schakelt regelmatig door naar Greet De Keyser, die alles ter plaatse volgt.

Donderdag 15 oktober staat het tweede debat gepland en op donderdag 22 oktober het derde. Ook die debatten zijn te volgen via HLN LIVE en in onze liveblog. Romina Van Camp en Greet De Keyser zorgen ook dan voor de nodige duiding.

Election night

Op zaterdag 3 november is het dan zover: election night. Ook dan hoef je niks te missen van de verkiezingsstrijd. Met HLN zit je op de eerste rij en krijg je als eerste de resultaten te zien.

Unieke stemtest: hoeveel procent Trump of Biden ben jij?

Vanaf vandaag kan je deelnemen aan deze unieke stemtest: Hoeveel procent Trump of Biden ben jij? Aan de hand van 26 stellingen over uiteenlopende thema’s als ‘Economie & belastingen’ en ‘Gezondheidszorg’ kom je meteen te weten hoe ver of dicht je bij de standpunten van Biden of Trump staat.

Dankzij HLN mis je geen seconde van de Amerikaanse presidentsverkiezingen.