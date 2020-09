Microsoft: “Russische, Chinese en Iraanse hackers bemoeien zich met Amerikaanse verkiezingscampagne” kv

10 september 2020

17u58

Bron: Microsoft, Reuters, CNN 6 Verkiezingen VS Russische, Chinese en Iraanse hackers hebben zich op de Amerikaanse presidentsverkiezingen gestort. Dat zegt Microsoft Russische, Chinese en Iraanse hackers hebben zich op de Amerikaanse presidentsverkiezingen gestort. Dat zegt Microsoft vandaag op zijn website . De softwaregigant zegt het merendeel van die aanvallen te hebben opgemerkt en afgeslagen.

De aanvallen en pogingen daartoe waren de afgelopen weken onder andere gericht op mensen die werkten aan verkiezingscampagnes van de Democratische presidentskandidaat Joe Biden of de Republikeinse president Donald Trump. Daarnaast merkte Microsoft op dat veel aanvallen gericht waren tegen politiek adviseurs.

De hackersgroep uit Rusland, door Microsoft aangeduid als Strontium, zou cyberaanvallen hebben uitgevoerd op meer dan tweehonderd organisaties. Daarbij zaten campagneteams, politiek adviseurs en belangengroepen. Strontium staat ook wel bekend als Fancy Bear en wordt gelinkt aan veel grote cyberaanvallen in de afgelopen jaren. Hackers van deze groep zouden onder meer zijn binnengedrongen bij de Amerikaanse Democratische Partij.



De Chinese hackersgroep, door Microsoft aangeduid als Zirconium, richtte zich onder andere op campagnemedewerkers van de Democraat Biden. De Iraanse hackersgroep Phosphorus had het volgens het softwareconcern gemunt op het campagneteam van Trump.

Defending Democracy

Microsoft kon het merendeel van de aanvallen afweren. Het bedrijf heeft de personen en instanties tie geviseerd of getroffenen werden op de hoogte gebracht.

De softwaregigant wierp zich de voorbije jaren op als een fervente tegenstander van door de staat gesteunde cyberspionage en aanvallen op kiescampagnes. In 2018 lanceerde het bedrijf het Defending Democracy-initiatief, dat kiescampagnes moet beschermen tegen hackers en de wereld wil informeren over de bedreigingen van het democratisch proces. “Het is van essentieel belang dat iedereen ter wereld die betrokken is bij democratische processen, zowel direct als indirect, op de hoogte is van deze bedreigingen en stappen onderneemt om zichzelf zowel privé als professioneel vlak te beschermen,” stelt Microsoft op zijn website.

Russische inmenging

Kremlin-woordvoerder Dmitry Peskov deed de beschuldigingen eerder vandaag af als “nonsens”. Moskou heeft altijd ontkend dat het land zich bemoeit met de verkiezingen van andere landen, maar volgens Amerikaanse inlichtingendiensten proberen buitenlandse overheden zich opnieuw te mengen in de nakende Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Onderzoek van voormalig speciaal aanklager Robert Mueller en de inlichtingencommissie van de Amerikaanse Senaat wees uit dat hackers met banden met de Russische overheid zich mengden in de presidentsverkiezing van 2016 om de Amerikaanse president Donald Trump aan de overwinning te helpen. Mueller heeft er ook al voor gewaarschuwd dat Rusland zich ook met de huidige campagne probeert te bemoeien.