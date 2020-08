Michelle Obama spreekt Democratische Conventie toe kv

11 augustus 2020

18u20

De Democratische Partij heeft details bekendgemaakt van haar partijcongres van volgende week waarop Joe Biden als presidentskandidaat genomineerd zal worden.

Voor de opening van het partijcongres op maandag zijn toespraken gepland van voormalig first lady Michelle Obama, ex-presidentskandidaat en senator Bernie Sanders, de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo en de gouverneur van Michigan, Gretchen Whitmer, die zich in de coronapandemie geprofileerd heeft.

Woensdag komt ex-president Barack Obama aan het woord, onder wie Biden vicepresident was. Biden zal donderdag, de laatste dag van het congres, zijn nominatietoespraak houden. Op het programma staan ook de vroegere president Bill Clinton en zijn vrouw Hillary, ex-minister van Buitenlandse Zaken.



Minder dan een week voor het nominatiecongres blijft het raden naar wie de running mate van Biden wordt als hij de presidentsverkiezingen zou winnen. De namen van de senatoren Kamala Harris, Tammy Duckworth en Elizabeth Warren zijn al gevallen, die ook als sprekers op het congres zijn aangekondigd. Susan Rice, Nationaal Veiligheidsadviseur onder Obama, en Congreslid Karen Bass, die ook als favorieten gelden, staan niet op het programma.

Biden maakt zijn beslissing mogelijk deze week nog bekend. Met de eerste vrouwelijke vicepresident zou hij een "historische partner" hebben bij zijn inspanningen om het land uit de crisis te leiden, klinkt het in de mededeling van de Democratische Partij. Zijn kandidate zou op 19 augustus het partijcongres toespreken.

Wegens de coronapandemie wordt het congres in Milwaukee grotendeels online gehouden, onder het motto "Uniting America". Ook Biden reist niet naar Milwaukee.