Meerderheid Amerikanen wil niet dat Oprah presidentskandidaat wordt

Oprah Winfrey tijdens haar memorabele toespraak bij de uitreiking van de Golden Globes. Verkiezingen VS Willen de Amerikanen Oprah Winfrey als president? Daar leek het alleszins op sinds haar spraakmakende toespraak op de uitreiking van de Golden Globes. Toch blijkt de meerderheid van de Amerikanen haar weliswaar weten te waarderen en van oordeel zijn dat ze Donald Trump uit het Witte Huis zou kunnen verdrijven, maar toch wil de meerderheid niet dat ze een gooi doet naar het presidentschap.

Dat blijkt uit een rondvraag die in opdracht van de openbare radio NPR tussen maandag en vandaag werd verricht bij 1.350 volwassenen. Daaruit blijkt dat 64% van de Amerikanen de tv-figuur genegen is. Eén Amerikaan op de twee zegt zelfs bereid te zijn voor Oprah te stemmen mochten er nu verkiezingen zijn, tegenover 39% voor Trump.

Maar hoe populair de 63-jarige actrice en zakenvrouw ook mag zijn, slechts 35% van de bevraagde Amerikanen wil dat ze zich in 2020 kandidaat stelt voor het hoogste ambt. Zelfs onder de Democraten vindt slechts 47% dat de miljardair zich kandidaat zou moeten stellen, tegenover 15% van de Republikeinen.

Het is de eerste opiniepeiling sinds de uitreiking van de Golden Globes voorbije zondag. Voor een dolenthousiast publiek hield de eerste zwarte vrouw die televisiester daar een toespraak waarin ze het onder meer had over "een nieuwe dageraad" voor vrouwen en meisjes die door mannen worden misbruikt. Verschillende bronnen uit de omgeving van Winfrey lieten in de daaropvolgende dagen weten dat ze "ernstig overweegt" zich kandidaat te stellen voor de presidentsverkiezingen in 2020.