Mark Zuckerberg: “Bezorgd om verdeeldheid in ons land” - Nieuwe Facebookregels moeten integriteit verkiezingen VS beschermen kv

03 september 2020

18u01

Bron: Reuters, Facebook 0 Verkiezingen VS In de week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die plaatsvinden op 3 november, zal Facebook geen nieuwe politieke advertenties aanvaarden. Dat heeft CEO In de week voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die plaatsvinden op 3 november, zal Facebook geen nieuwe politieke advertenties aanvaarden. Dat heeft CEO Mark Zuckerberg vandaag zelf bekendgemaakt , naast een hele rist andere maatregelen. Daarmee hoopt Facebook het risico op de verspreiding van verkeerde informatie en inmenging in de Amerikaanse verkiezingen in te dijken. Het sociale netwerk zal ook een label voorzien voor berichten van verkiezingskandidaten of kiescampagnes die proberen de overwinning op te eisen vooraleer de verkiezingsuitslag officieel gekend is.

Campagnes en andere politieke advertenties die in de week voor de verkiezingen wel al in het systeem zitten, mogen blijven lopen, maar aanpassingen aan de inhoud en het ontwerp van de boodschappen zijn in de week voor de verkiezingen niet meer mogelijk.

President Trump en Joe Biden zijn in een strijd verwikkeld om op 3 november de presidentsverkiezingen te winnen. Daarnaast worden er die dag in de VS ook verscheidene gouverneurs en congresleden verkozen.



“De maatregelen zullen zeker gelden voor de president zodra het nieuwe beleid ingevoerd wordt,” zei Facebook-CEO Mark Zuckerberg vandaag in een interview met CBS News, “en ze zullen voor iedereen gelijk gelden.”

Het kan dagen of zelfs weken zal duren vooraleer de verkiezingsresultaten bekend zijn, en ik vrees voor een verhoogd risico op maatschappelijke onrust in het hele land Mark Zuckerberg

Maatschappelijke onrust

In een Facebookbericht waarin de veranderingen werden aangekondigd, schreef Zuckerberg dat hij bezorgd is over de unieke uitdagingen waar kiezers dit jaar mee geconfronteerd worden wegens de coronapandemie. Veel kiezers zullen dit jaar stemmen per brief. “Ik ben er ook bezorgd om dat ons land zo verdeeld is en dat het mogelijk dagen of zelfs weken zal duren vooraleer de verkiezingsresultaten bekend zullen zijn, en dat er daardoor een verhoogd risico op maatschappelijke onrust zal zijn in het hele land,” stelde hij verder.

Aangezien de kans steeds groter wordt dat de verkiezingsuitslag nog niet bekend zal zijn op de avond van 3 november, aangezien er veel stemmen per brief worden verwacht, vrezen experts immers dat er in de dagen en weken nadien valse berichten en samenzweringstheorieën de kop zullen opsteken. In zijn bericht schrijft Zuckerberg dat er mogelijk een “periode van intense beweringen en tegenbeweringen zal zijn, tot de finale resultaten gekend zijn”.

Inmenging in verkiezingen

Daarnaast zei Zuckerberg dat Facebook “steeds meer pogingen ziet om de legitimiteit van onze verkiezingen binnen onze eigen grenzen te ondermijnen”, naast buitenlandse pogingen tot verkiezingsinmenging. Alle berichten die proberen de uitslag van de verkiezingen in twijfel te trekken, zullen een label krijgen, aldus Zuckerberg.

Bovendien zal Facebook ook strenger ingrijpen tegen berichten die proberen om kiezers te onderdrukken. Berichten die verkeerde informatie verspreiden over stemmen en Covid-19 worden eveneens offline gehaald, omdat ze gebruikt kunnen worden om mensen te ontmoedigen om hun stem te gaan uitbrengen.

Kritiek ter harte genomen

In het verleden verdedigde Zuckerberg zijn beslissing om de verspreiding van politieke boodschappen op Facebook niet te beteugelen. Zo zijn betaalde politieke boodschappen bijvoorbeeld niet onderworpen aan factchecking. Maar het bedrijf kwam ook onder vuur te liggen, zelfs binnen de eigen gelederen, omdat het eerder deze zomer verschillende opruiende berichten van Trump online liet staan, waaronder een bericht dat misleidende informatie bevatte over stemmen per brief.