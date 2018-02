Kremlin: "Aanklachten VS bevatten geen enkel bewijs" LB

19 februari 2018

12u28

Bron: ANP 0 Verkiezingen VS Het Kremlin heeft vandaag Amerikaanse beschuldigingen over de presidentsverkiezingen in de VS van de hand gewezen. De aanklachten, van de Amerikaanse speciale aanklager Robert Mueller, bevatten geen enkel bewijs dat Rusland zich met die campagne heeft bemoeid, luidt de verklaring. Mueller onderzoekt al enige tijd Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Een woordvoerder van het Kremlin zei op een persbijeenkomst dat de beschuldigingen oneerlijk en ongefundeerd waren. In Muellers aanklacht worden dertien Russen en drie Russische instanties beschuldigd van inmenging in de Amerikaanse verkiezingen en politieke processen.

"Er is geen enkele aanwijzing dat de Russische regering zou betrokken zijn", aldus woordvoerder Peskov. "Daarom drukken we op het feit dat dergelijke bewijzen ongegrond, absoluut niet exhaustief en niet wettelijk zijn. Rusland heeft zich niet ingemengd en heeft niet de gewoonte zich in te mengen in de zaken van andere landen."

Rusland heeft steeds ontkend dat het land de Amerikaanse verkiezingen heeft beïnvloed ten gunste van de latere president Trump. Mueller onderzoekt ook of medewerkers uit het kamp-Trump hebben samengespannen met Rusland om de Democratische Partij en kandidaat Hillary Clinton te beschadigen.