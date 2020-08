Joe Biden officieel genomineerd als presidentskandidaat voor Democraten kv

19 augustus 2020

05u35

Bron: Belga 0 Verkiezingen VS De Amerikaanse Democraten hebben Joe Biden officieel als presidentskandidaat genomineerd. Dat werd vannacht bekend tijdens de tweede dag van de vierdaagse Democratische Nationale Conventie. "Dank u zeer, uit de grond van mijn hart", zei Biden in een eerste reactie via videoboodschap. "Bedankt aan jullie allemaal, dit betekent zoveel voor mij en mijn familie, en ik zie jullie op donderdag." Op de laatste dag van de conventie zal Biden de nominatie formeel aanvaarden.

Op de tweede dag van de conventie sprak onder andere Bill Clinton. Volgens de oud-president loopt Donald Trump weg voor zijn verantwoordelijkheden als president. Dat zei hij in een videobericht waarin hij zijn steun betuigde aan de 77-jarige Biden, die het bij de aankomende verkiezingen in november moet opnemen tegen Trump.

Clinton zei dat Trump niet in staat is het land te leiden en dat tijdens "een echte crisis" zijn leiderschap "als een kaartenhuis instort". Volgens de oud-president zal één ding bij Trump nooit veranderen: "Zijn vastberadenheid om verantwoordelijkheid te ontlopen en de schuld af te schuiven."



Biden is in de ogen van Clinton daarin het tegenovergestelde. Zo noemt hij hem nuchter en "een man met een missie om verantwoordelijkheid te nemen, niet de schuld af te schuiven, zich te concentreren, niet af te leiden, te verbinden, niet verdelen".

Andere opgemerkte gasten op de tweede conventiedag waren Colin Powell, minister van Buitenlandse Zaken onder George W. Bush, en de weduwe van John McCain. Die laatste was in 2008 nog de tegenkandidaat van Barack Obama, maar werd bij leven verschillende keren afgeserveerd als een mislukkeling door Trump. Cindy McCain had het over "de onwaarschijnlijke vriendschap tussen Biden en haar man".

De eerste dag van de conventie werd door bijna 29 miljoen mensen gevolgd op tv of digitale platformen. Bijna 19 miljoen van hen keken via tv, veel minder dan de 26 miljoen Amerikanen die vier jaar geleden de openingsdag van de Democratische conventie op tv hadden gevolgd.