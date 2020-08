Joe Biden kiest Kamala Harris als running mate kv

11 augustus 2020

21u16

Bron: CNN, ABC News, Reuters 6 Verkiezingen VS De Democratische presidentskandidaat Joe Biden heeft beslist dat Kamala Harris zijn running mate wordt. Dat deelde hij vandaag mee aan zijn supporters in een sms-bericht. De running mate wordt vicepresident als Biden in november de presidentsverkiezing wint.

Kamala Harris is 55 en is de eerste vrouwelijke zwarte vicepresidentskandidate. Ze werd geboren in Oakland, Californië en heeft een vader van Jamaicaanse afkomst en een Indische moeder.

Harris zetelt sinds 2017 in de senaat, is een advocate en was van 2011 tot 2017 de procureur-generaal van Californië. Ze stelde zich eerder zelf nog kandidaat voor de Democratische nominatie met het oog op de presidentsverkiezingen in 2020, maar zag zich in december genoodzaakt om uit de race te stappen. Ze is vooral bekend voor haar scherpe vraagstelling, op soms harde toon, tijdens hooggespannen hoorzittingen, zoals die in 2018 van de omstreden conservatieve kandidaat voor het hooggerechtshof, Brett Kavanaugh.



In een tweet laat Harris weten vereerd te zijn met Bidens keuze.

.@JoeBiden can unify the American people because he's spent his life fighting for us. And as president, he'll build an America that lives up to our ideals.



I'm honored to join him as our party's nominee for Vice President, and do what it takes to make him our Commander-in-Chief. Kamala Harris(@ KamalaHarris) link

Biden, die haar nominatie ook bevestigde op Twitter, noemt haar “een moedige strijder voor de kleine man”. Harris werkte volgens Biden in het verleden vaak samen met zijn inmiddels overleden zoon Beau, voormalig procureur-generaal van Delaware, met wie ze samen de strijd aanbond tegen banken, zich inzette voor de arbeidersklasse en vrouwen en kinderen beschermde tegen misbruik. “Ik was toen trots en ik ben nu trots om haar als mijn partner in deze campagne te hebben”, zegt hij in een ander twitterbericht.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate. Joe Biden(@ JoeBiden) link

Biden, die van 2008 tot 2016 vicepresident was van de Amerikaanse president Barack Obama, deelde al eerder mee dat hij een vrouw zal kiezen als running mate. De voorbije maanden gingen steeds meer stemmen op om een zwarte vrouw aan te duiden. Onder andere Harris, die begin dit jaar nog zelf campagne voerde om de Amerikaanse presidentskandidate te worden, stond op de shortlist.

Trump: “Mannen kunnen zich beledigd voelen”

De Amerikaanse president Trump insinueerde vandaag tijdens een interview met Fox Sports Radio, nog voor Harris’ naam bekend werd, dat het niet al te snugger was van Biden om te beloven dat hij een vrouw zou kiezen. “Sommige mensen zouden zeggen dat mannen daardoor beledigd zijn. Andere mensen zouden het prima vinden.”

“Ik zou geneigd zijn om een andere route te kiezen dan hij”, aldus Trump, die beweerde dat Biden zich met zijn keuze voor een vrouw “verbindt aan een bepaalde groep mensen”.

Een woordvoerder van Biden reageerde in een verklaring dat Trump zich “snel bedreigd voelt”.