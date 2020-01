Hillary Clinton: “Niemand vindt Bernie Sanders leuk” YV

21 januari 2020

16u30

Bron: CNN, The Hollywood Reporter 2 Verkiezingen VS In de nieuwe docuserie over ex-presidentskandidate Hillary Clinton haalt ze uit naar senator Bernie Sanders. In een interview met het Amerikaanse tijdschrift The Hollywood Reporter zegt Clinton dat ze nog niet weet of ze Sanders zal steunen.

“Hij zit al jaren in het Congres. Niemand vindt Bernie leuk. Niemand wil met hem samenwerken. Hij krijgt niets gedaan. Hij is een echte carrièrepoliticus”, valt Clinton aan in het interview. “Alles wat hij zegt is gewoon onzin en het is jammer dat mensen er worden ingezogen.” Wanneer ze haar vragen of ze Sanders zal steunen als de Democraten hem verkiezen, wil ze daar nog niet op antwoorden.

Valse beloftes

Bij de presidentsverkiezingen in 2016 waren Sanders en Clinton nog tegenstanders maar toen ging Clinton door naar de volgende verkiezingsronde. Later verloor ze van Donald Trump. In Clinton’s boek over haar verkiezingsnederlaag dat ze publiceerde in 2017 was ze al hard voor Sanders. Toen meende ze dat hij valse beloftes deed aan de Amerikanen en van Clinton een karikatuur maakte waarvan Trump kon profiteren.

In het interview met het Amerikaans magazine verwijt ze de ‘Bernie Bros’, voorstanders van Sanders, ervan om zijn tegenkandidaten te hard aan te vallen, vooral de vrouwelijke kandidaten. “Het is verontrustend dat Bernie deze toestanden toelaat. Ik denk niet dat we opnieuw een campagne willen die draait om het beledigen van je tegenstander.”

Advies aan de kandidaten

De voormalige first lady heeft haar steun voor een andere kandidaat nog niet aangekondigd maar heeft wel met verschillende kandidaten gesproken zei ze. Haar advies voor de vrouwelijke kandidaten is om waakzaam te zijn. “Je zal je beste campagne moeten voeren om ongelijkheid te overwinnen. Als je mails nog niet gestolen zijn, zal dat nog wel gebeuren.”

Bernie Sanders kwam vorige week nog in het nieuws door spanningen met medekandidaat Elizabeth Warren. Hij zou haar in 2018 verteld hebben dat een vrouw niet van Donald Trump kan winnen.

In de vierdelige serie ‘Hillary’ die op 6 maart op Hulu verschijnt, geeft Clinton inkijk in verschillende periodes van haar leven. De makers van de docuserie gingen door meer dan 1700 uur aan beeldmateriaal. “Alles mag gezien worden”, zei Clinton op vrijdag.