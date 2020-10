GREET TELT AF. Wat is het Lincoln Project? Of hoe Republikeinse verkiezingsstrategen Trump uit het Witte Huis willen Redactie

13 oktober 2020

07u14 1 Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

Het Lincoln Project is opgestart door zes voormalige Republikeinse verkiezingsstrategen. Ze hebben maar één doel: president Trump uit het Witte Huis halen en de Republikeinse partij redden.

Ze gebruiken onder meer video’s om hun boodschappen te verspreiden. “Ze maakten zoveel filmpjes, onder meer over militairen of over Covid-19, dat ze echt opvallen. Ze zijn er tot nu toe zelfs in geslaagd om in de op en top Republikeinse staat Texas de overwinning richting de Democraten te duwen”, vertelt Greet.

Onze correspondente Greet De Keyser volgt de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de voet. Elke dag maakt ze een video ‘Greet telt af’ waarin ze vertelt over de actualiteit, over wat er leeft of wat haar opgevallen is.

Bekijk ook:

GREET TELT AF: Het verband tussen verkiezingen en klimaat

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)

GREET TELT AF: Trump voelt zich niet goed als president

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.

Pas je cookie instellingen hier aan. (social media toestaan)