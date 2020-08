Fraude met stemmen per post in de VS? “Weinig bewijs voor” zeggen experts van Democraten en Republikeinen

29 augustus 2020

03u53

Bron: Reuters 0 Verkiezingen VS Volgens verkiezingsautoriteiten van twee Amerikaanse staten is er “weinig bewijs” voor fraude met stemmen die per post worden verzonden. Dat lieten ze vrijdag weten aan een commissie van het Amerikaanse Congres. De Democrate en een Republikein baseren hun uitspraken op de voorverkiezingen die in juni werden gehouden. Ze verwachten evenmin grote problemen tijdens de presidentsverkiezingen in november.

In Michigan, een staat waar Trump in 2016 won, maar waar dit jaar Democraat Joe Biden een goede kans maakt, is “geen enkel bewijs van fraude of onregelmatigheden” gevonden. Dat zegt Democrate Jocelyn Benson, de hoogste verkiezingsautoriteit van die staat. Ook Republikein Michael Adams, haar evenknie in het traditioneel Republikeinse Kentucky, zegt dat er geen fraude is geconstateerd tijdens de voorverkiezingen in zijn staat.

Buitenlandse inmenging

Adams werd daarnaast gevraagd of hij bewijs had gezien van ‘vreemde mogendheden’ zoals buitenlandse regeringen, die de verkiezingen zouden willen beïnvloeden. Volgens de Republikein hebben lokale autoriteiten mislukte pogingen daartoe opgemerkt, maar hij leverde geen bewijs voor die bewering. Benson gaf een antwoord met dezelfde strekking, eveneens zonder bewijs.

Beide autoriteiten waren uitgenodigd door de commissie Binnenlandse Veiligheid van het Amerikaanse Congres, nadat afgelopen jaren herhaaldelijk ophef ontstond over vermeende beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen door buitenlandse mogendheden, waaronder Rusland.

Stemmen per post

President Trump heeft meerdere keren beweerd, zonder bewijs, dat een toename van het stemmen per post tot meer fraude zal leiden. Daarnaast deden de recente bezuinigingen bij de noodlijdende Amerikaanse posterijen en de waarschuwing van die organisatie dat “we geen garanties bieden dat alle stemmen op tijd zullen zijn om te worden geteld”, de alarmbellen rinkelen bij politici.

Daarom wilde de commissie een beter beeld krijgen van de reële risico's tijdens de presidentsverkiezingen in. Hoewel de exacte regels per staat verschillen, kunnen kiezers op veel plekken per post stemmen, ook al zijn ze in staat om naar het stemlokaal te gaan. Vanwege de corona-epidemie hebben daarom miljoenen stemgerechtigden al hun kiesbrief aangevraagd. In enkele sleutelstaten blijken dat vooral Democraten te zijn.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat Trump het massaal stemmen per post niet ziet zitten. Toch staat hij open voor het gebruik van de ‘absentee ballot’, een speciaal stembiljet voor kiezers die echt niet naar het stemlokaal kunnen komen (bijvoorbeeld kiezers in het buitenland), en dat eveneens per post wordt verstuurd. Trump stemde namelijk zelf meerdere keren op die manier.

De uitspraken van de geraadpleegde autoriteiten ging dan ook specifiek over het gebruik van dit stembiljet.

'Ballot drop box’

Democrate Benson liet de commissie verder weten dat Michigan 1.000 stembussen in de openbare ruimte zal plaatsen, de zogenaamde ‘ballot drop boxes’. Hier kunnen kiezers zonder tussenkomst hun stembiljet achterlaten, waardoor ze niet afhankelijk zijn van de posterijen. Verkiezingsmedewerkers kunnen zo sneller aan het tellen van de stemmen beginnen.

Ook Republikein Adams meldde dat er in Kentucky veel enthousiasme is voor de ballot drop boxes, met name onder Republikeinse kiezers. Hij voegde er nog aan toe dat deze speciale bussen continu beveiligd zullen worden om fraude te voorkomen.

