Falende verkiezingsapp van Democraten in Iowa was ook makkelijk hackbaar YV

06 februari 2020

15u30

Bron: ProPublica 0 Verkiezingen VS Na het fiasco van de Democraten in Iowa met de niet-werkende app die de resultaten moest registreren, blijkt nu dat de app bovendien makkelijk te hacken was. Dat bericht het Amerikaanse ProPublica, een organisatie van onderzoeksjournalisten.

Hoe de eerste voorverkiezing van start ging afgelopen maandag zullen de Democraten niet vlug vergeten. Een app die de voorzitters van de stembureaus moest helpen om stemmen vlugger te tellen en door te geven aan het hoofdkwartier, stuurde net alles in het honderd. Een woordvoerder voor de partij in de staat zei dat ze inconsistenties vonden in drie reeksen resultaten die met de app binnenkwamen, maar dat dat kwam door een technisch probleem binnenin de app.

Maar dat technisch probleem is misschien niet de grootste zorg voor de Democraten. Volgens nieuw onderzoek naar de IowaReporterApp was de app helemaal niet veilig om kiesresultaten mee te verzenden. Veracode, een beveiligsbedrijf gespecialiseerd in apps, vond op verzoek van ProPublica dat hackers makkelijk het aantal stemmen, wachtwoorden en andere gevoelige gegevens konden onderscheppen of zelfs veranderen.

Geen bewijs voor hacking

Voorlopig vonden de onderzoekers geen bewijs dat hackers toesloegen en zou alles dus veilig verlopen zijn. Een aanval op de app zou wat moeite eisen voor een hacker, maar als de medewerkers de app gebruikten op onbeveiligde wifi, zou het al een stuk makkelijker geweest zijn.

ProPublica kon een kopie van de app inzien, maar zegt dat het ook niet alle veiligheidsproblemen met de app zal delen. De organisatie wil voorkomen dat ze net hackers op een spoor kunnen zetten, mocht een gelijkaardige app opnieuw gebruikt worden.