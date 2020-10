De twee Amerikaanse peilingen die in 2016 wél winst voor Trump voorspelden, zien nu Biden met voorsprong winnen Joeri Vlemings

Bron: Newsweek, The Economist 2 Verkiezingen VS Niet álle peilingen zaten er vier jaar geleden glad naast door te voorspellen dat Hillary Clinton het vlot zou halen van Donald Trump in de race naar het Witte Huis. Twee peilingen hadden het wel degelijk bij het rechte eind en zagen daags voor de verkiezing Trump als winnaar uit de bus komen. Diezelfde twee voorspellen nu een glansrijke overwinning van Trumps tegenkandidaat, Joe Biden.

Het was een zware opdoffer voor de Democratische partij in 2016, toen Hillary Clinton onverwacht de duimen moest leggen tegen haar Republikeinse tegenstander Donald Trump. Slechts twee peilingen hadden die uitkomst correct ingeschat: die van de Investor’s Business Daily/TechnoMetrica Institute of Policy and Politics (IBD/TIPP) en die van de University of Southern California Dornslife/Los Angeles Times (USC/LA Times). Zij hadden daags voor de presidentsverkiezingen voorspeld dat Trump het zou halen van Clinton met een voorsprong van respectievelijk 2 en 3,2 procentpunten. In werkelijkheid klopte Clinton toch Trump met 2,1 procentpunten in het aantal voorkeurstemmen, maar de doorslaggevende stemmen in het Kiescollege draaiden in het voordeel van Trump uit, waardoor híj en niet Hillary Clinton president van de VS werd. Zo zit het Amerikaanse kiessysteem nu eenmaal in elkaar.

Dit jaar voorspellen de peilingen van IBD/TIPP en van USC (geen samenwerking meer met de LA Times ditmaal) dat de Democraat Joe Biden de volgende Amerikaanse president wordt en dat er dus géén verlenging van Donald Trumps ambtstermijn komt. De eerste peiling kwam gisteren uit op een voorsprong voor Biden op Trump van 8,5 procentpunten (51,9 vs 43,4 procent), die van de USC eergisteren zelfs op een verschil van 12 procentpunten (53,5 vs 41,5 procent). Vier jaar geleden klom Clinton in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen in de peiling van IBD/TIPP niet hoger dan 45 procent van de stemmen. Biden scoort nu dus met bijna 52 procent een pak beter voor de Democraten dan Clinton toen.

In de poll van USC klopt Joe Biden Donald Trump sinds eind augustus systematisch met minstens 8 procentpunten. In 2016 was de verhouding tussen de Democratische en Republikeinse presidentskandidaten omgekeerd: tussen 12 september en 8 november had Clinton slechts vier dagen de bovenhand op Trump.

De recentste peiling van IBD/TIPP is gebaseerd op een dagelijkse bevraging van 200 respondenten. Voorzitter van TechnoMetrica, Raghavan Mayur, gaat er prat op dat zijn poll de waarschijnlijkheid incalculeert dat de bevraagde burgers ook effectief hun stem zullen uitbrengen. Dat is in de VS niet evident. De nederlaag van Hillary Clinton had volgens analisten onder meer te maken met een te lage opkomst van de stemgerechtigden vier jaar geleden. Toch meent Mayur vast te stellen dat er ditmaal nog veel onbesliste kiezers zijn. “Factoren zoals Covid-19, economie en het stemmen per post kunnen nog een grote impact hebben”, aldus Mayur.

Ook de University of Southern California houdt rekening met de waarschijnlijkheid dat hun respondenten al dan niet écht zullen gaan stemmen. USC vroeg zo’n 6.000 representatieve Amerikaanse burgers naar hun kiesintenties.

Maandag kwam ook The Economist al met de prognose dat Joe Biden de presidentsverkiezingen zal winnen. Volgens de krant heeft Biden maar liefst 91 procent kans om te winnen, Trump amper 9 procent. Naar alle waarschijnlijkheid - een kans van 99 procent zelfs - haalt Biden het meeste aantal voorkeurstemmen binnen.

Wie de nieuwe president van de VS wil worden, heeft 270 kiesmannen nodig in het Kiescollege. De schatting van The Economist is dat Biden er 347 zou halen en Trump 191. Die voorspelling is gebaseerd op een model dat 20.000 plausibele verkiezingsresultaten simuleert. Het model stelt Trump stevig in het nadeel, maar schrijft hem tegelijkertijd niet helemaal af. Zo'n 116 tot 312 kiesmannen zouden naar Trump gaan en 226 tot 422 naar Biden. Dat betekent dus dat ook Trump nog altijd een meerderheid kan halen in het Kiescollege. En niemand is vergeten hoe gelijkaardige voorspellingen in 2016 compleet de mist ingingen op verkiezingsdag. Afspraak met de realiteit op 3 november.

