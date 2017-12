Congreslid: "Over afzetting Trump wordt volgende week gestemd" LB

12u50

Bron: Independent 0 EPA Verkiezingen VS Democratisch Congreslid Al Green heeft beloofd dat hij het Huis van Afgevaardigden volgende week zal dwingen te stemmen over een mogelijke impeachment tegen president Donald Trump. Die procedure werd twee weken geleden ingeleid. In vijf artikelen beschuldigen de Democratische Congresleden Trump van onder meer obstructie van justitie, het ondermijnen van de onafhankelijkheid van de federale justitie en het voeden van extreemrechtse haat.

Het zou de eerste stemming over de president worden, minder dan een jaar in zijn ambtstermijn. Green, vertegenwoordigder voor Houston, Texas, was in mei het eerste Congreslid dat tot het starten van de afzettingsprocedure opriep. Een impeachment-procedure is een lange procedure met weinig slaagkansen, zeker gezien de Republikeinse meerderheid in beide kamers van het Congres.

"Miljardairskwezel"

Gisteren zei Green in een toespraak: "Ik weiger werkeloos toe te kijken hoe een miljardairskwezel mijn land onherstelbare schade toebrengt. Een miljardairskwezel die de KKK tolereert, maar niet de islam. Een miljardairskwezel die antisemitisme, racisme, seksisme, etnocentrisme, xenofobie en homofobie tolereert." Green legde in het Huis een zogenoemd 'bevoorrecht' voorstel in, waardoor de andere leden er binnen twee dagen op moeten reageren.

Volgens experts heeft de procedure weinig kan op slagen, gezien de Republikeinse meerderheid in de lagere kamer, maar er zijn ook verschillende Democraten die stellen dat de chaos van een voortijdige impeachment de bevolking het signaal zou geven dat er geen bereidheid is om tot een tweepartijenoplossing te komen.

rv Democratisch Congreslid Al Green.