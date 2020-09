Commissie neemt maatregelen om orde te bewaren bij volgende Amerikaanse verkiezingsdebatten kv

30 september 2020

21u05

Bron: ANP, Belga 0 Verkiezingen VS De Amerikaanse commissie die belast is met het organiseren van verkiezingsdebatten, heeft bijkomende maatregelen getroffen om de orde te bewaren tijdens volgende tv-debatten tussen de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en de Republikein Donald Trump. Dat heeft de commissie aangekondigd, in de nasleep van het chaotische debat tussen Biden en Trump. Dat debat trok overigens aanzienlijk minder kijkers dan het eerste duel tussen presidentskandidaten Trump en Hillary Clinton vier jaar geleden.

Naar schatting 28,8 miljoen mensen stemden af ​​op de grote vier zenders ABC, CBS, NBC en Fox, minder dan het recordaantal van 45,3 miljoen kijkers in 2016. Nog niet alle kijkcijfers zijn binnen, meldt The Hollywood Reporter.



Uiteindelijk keken vier jaar geleden zeker 84,4 miljoen mensen naar het debat, het grootste publiek in de 60-jarige geschiedenis van dergelijke tweegevechten op de Amerikaanse televisie. The Hollywood Reporter verwacht nu een cijfer ver onder dat record.

Maatregelen

De organisatie achter de tweegevechten zint op maatregelen om toekomstige debatten niet meer zo te laten ontsporen. De commissie wil de aanpassingen om de discussies ordelijker te laten verlopen, binnenkort bekendmaken. “Het debat van gisterenavond heeft het feit evident gemaakt dat een bijkomende structuur moet worden toegevoegd aan het format van volgende debatten, om een meer gekaderde discussie te verzekeren”, klinkt het in een persbericht van het onafhankelijke orgaan.



Op 35 dagen van de presidentsverkiezingen hebben Trump en Biden beledigingen en persoonlijke aanvallen uitgewisseld voor miljoenen toekijkende Amerikanen. De moderator van het duel kon hen niet verhinderen elkaar te onderbreken.

Voor de volgende debatten, op 15 en 22 oktober, zullen bijkomende instrumenten in plaats zijn om de orde te verzekeren, aldus de commissie.

“Nationale schande”

De dag na het eerste debat van 2020 noemde de Democraat Biden het optreden van Trump een nationale schande. Volgens hem zijn de alledaagse zorgen van Amerikanen voor de president een ver-van-mijn-bedshow. Biden vindt het ook schandalig dat Trump weigerde blanke racisten te veroordelen.

Trump op zijn beurt ging op Twitter gewoon door met zijn aanvallen op zijn tegenstander. Hij verweet hem onder meer geen orde op zaken te kunnen stellen. "Niemand wil Sleepy Joe als leider", aldus de president over de in zijn ogen 'slaperige' Biden.