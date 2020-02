Buttigieg wint voorverkiezingen Iowa nipt van Sanders kv

07 februari 2020

03u34

Bron: ANP, Belga 0 Verkiezingen VS Pete Buttigieg heeft de eerste voorverkiezingen bij de Democraten voor het Amerikaanse presidentschap nipt gewonnen van senator Bernie Sanders. Dat heeft de Democratische Partij in Iowa bekendgemaakt.

"Dit is een geweldig moment voor de beweging die we hebben opgebouwd", reageerde Buttigieg bij CNN. De voormalig burgemeester van South Bend hoorde het nieuws live in de uitzending van CNN, waar hij in New Hampshire deelneemt aan een verkiezingsprogramma.

De 38-jarige Buttigieg, voormalig burgemeester van een middelgrote stad in Indiana, kreeg volgens CNN 26,2 procent van de afgevaardigden achter zich, nipt voor Bernie Sanders, die goed was voor 26,1 procent. Elizabeth Warren moet het doen met 18 procent en de voormalige vicepresident van Barack Obama, Joe Biden, leed een nederlaag en eindigde vierde met 15,8 procent.



Het tellen van de stemmen duurde langer dan gebruikelijk door een technische fout. De Democratische Partij wil dat de stemmen opnieuw worden geteld, maar voor Sanders hoeft dat alleszins niet. “Volgens mij hebben we wel genoeg gehad van Iowa”, zei hij aan CNN.



Buttigieg zegt dat alles moet worden gedaan om de echte uitslag te krijgen. "Maar ik ga daar niet over. Of de stemmen moeten worden herteld, is aan de partij."