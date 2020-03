Biden wint nu ook bij voorverkiezingen van ‘Big Tuesday’: Sanders krijgt het steeds moeilijker kv ib KVDS TT

Bron: ANP, Belga, Reuters, Politico 6 Verkiezingen VS Ex-vicepresident Joe Biden is de grote winnaar geworden van de Democratische voorverkiezingen die gisteren in zes Amerikaanse staten tegelijkertijd zijn gehouden. Biden won al zeker in Michigan, Mississippi, Missouri en Idaho. De zelfverklaarde democratische socialist Bernie Sanders slaagde er alleen in om in het kleine North Dakota binnen te halen - Washington is nog onbeslist - en daardoor lijkt het steeds moeilijker te worden voor hem om de nominatie van zijn partij nog binnen te halen.

Joe Biden won alvast in vier staten op ‘Big Tuesday’, waaronder de belangrijkste van deze kleinere variant van Super Tuesday vorige week: Michigan, waar 125 gedelegeerden worden verdeeld. Biden haalde er bijna 53 procent, tegenover 36,5 procent voor Sanders. Ook in Mississippi in het zuiden, met een groot Afro-Amerikaanse electoraat, won Biden overtuigend met maar liefst 81 procent. In Missouri (60 procent) en Idaho won (49 procent) Biden overtuigend.

Het is nog wachten op de resultaten van de verkiezingen in Washington, waar het nog alle kanten op kan: beide kandidaten staan er voorlopig op 32,5 procent van de stemmen. Nochtans zou de westelijke progressieve staat Sanders op het lijf geschreven moeten zijn, zoals Californië. Dat hij hier voorlopig niet kan winnen, is dan ook een veeg teken aan de wand. In North Dakota gaat Sanders voorlopig wel aan de leiding. In die staat aan de Canadese grens worden echter maar veertien afgevaardigden verdeeld, waardoor het de minst belangrijke staat van ‘Big Tuesday’ is.

Ook vorige week op ‘Super Tuesday’ kwam Biden als overwinnaar uit de strijd. Daarmee lijkt het steeds moeilijk te worden voor Sanders om de Democratische nominatie nog in de wacht te slepen. Biden reikte alvast de hand naar Sanders. “Ik wil Bernie Sanders en zijn supporters bedanken voor hun onvermoeibare energie en passie. We hebben hetzelfde doel en samen zullen we Donald Trump verslaan”, zei hij in een toespraak in Philadelphia.

De oud-vicepresident heeft nu 823 afgevaardigden achter zich, tegenover 663 voor Sanders. Om de nominatie binnen te halen heeft een kandidaat bij het einde van de voorverkiezingen 1.991 afgevaardigden nodig.

Campagnebijeenkomst geannuleerd

Biden en Sanders gelasten eerder vandaag elk een campagnebijeenkomst in Cleveland, Ohio af wegens de dreiging van het coronavirus. Een campagnemedewerker van Sanders zei dat besloten is de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de autoriteiten in Ohio hun zorgen hadden geuit over “grote bijeenkomsten in overdekte ruimten”.

Het zijn de eerste grote verkiezingsbijeenkomsten die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november in de VS wegens het coronavirus worden geschrapt. Vanaf nu wordt bij elke geplande bijeenkomst apart gekeken of die wel door kan gaan. In Ohio zijn voorlopig drie gevallen van het coronavirus bevestigd. In de hele VS gaat het om meer dan 800 gevallen.

