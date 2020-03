Biden voorop in de peilingen van ‘Big Tuesday’ kv

10 maart 2020

23u17

Bron: ANP, Belga 0 Verkiezingen VS Ex-vicepresident Joe Biden lijkt de meeste Democraten achter zich te krijgen in de voorverkiezingen van dinsdag. Er wordt in zes staten gestemd. De eerste exitpolls geven aan dat in Michigan en de staat Washington de helft van de ondervraagden “meer vertrouwen in Biden heeft dan in andere kandidaten om het land in crisis te leiden”. In de peiling krijgt zijn rivaal Bernie Sanders bij deze vraag drie van de tien ondervraagden achter zich. Beide presidentskandidaten annuleerden vandaag een campagnebijeenkomst in de staat Ohio wegens de dreiging van het coronavirus.

In Missouri krijgt Biden volgens de opiniepeilers zelfs zes van de tien ondervraagden achter zich, terwijl Sander er blijft steken op drie van de tien. De voorverkiezingen op dinsdag worden soms ook wel Big Tuesday genoemd, al staan veel minder gedelegeerden op het spel dan vorige week tijdens Super Tuesday. Er kan worden gestemd in Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, North Dakota en Idaho.







Winst in de staat Michigan geldt als de hoofdprijs. Daar zijn de meeste gedelegeerden te verdelen. Sanders zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in die staat. De zelfverklaarde socialist boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest sindsdien toekijken hoe zijn rivaal Biden een comeback maakte.

Campagnebijeenkomst geannuleerd

Biden en Sanders hebben vandaag elke een campagnebijeenkomst in Cleveland, Ohio afgelast omwille van de dreiging van het coronavirus. Een campagnemedewerker van Sanders zei dat besloten is de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de autoriteiten in Ohio hun zorgen hadden geuit over "grote bijeenkomsten in overdekte ruimten".



Het zijn de eerste grote verkiezingsbijeenkomsten die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november in de VS wegens het coronavirus worden geschrapt. Vanaf nu wordt bij elke geplande bijeenkomst apart gekeken gekeken of die door kan gaan. Er zijn dinsdag voorverkiezingen in zes staten. Sanders en ex-vicepresident Biden zijn de overgebleven twee Democraten die kans maken presidentskandidaat voor de partij te worden.

In Ohio zijn voorlopig drie gevallen van het coronavirus bevestigd. In de hele VS gaat het om meer dan 800 gevallen.