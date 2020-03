Biden op weg naar overwinning bij voorverkiezingen in Mississippi en Missouri kv en ib

11 maart 2020

02u01

Bron: ANP, Belga 0 Verkiezingen VS Ex-vicepresident Joe Biden lijkt de winnaar te worden bij de voorverkiezingen in Mississippi en Missouri. Dat blijkt uit prognoses van Amerikaanse media. Daar en in vier ander Amerikaanse staten worden dinsdag voorverkiezingen gehouden bij de Democraten. Het is een strijd tussen Biden en de zelfverklaarde socialist Bernie Sanders.

In Mississippi, waar een groot aandeel Afro-Amerikaanse kiezers woont die Joe Biden als ex-vicepresident van Barack Obama een warm hart toedragen, worden 36 gedelegeerden verdeeld, in Missouri 68. In de staat North-Dakota is het nog te vroeg om een voorspelling van de uitslag te kunnen geven.



De meeste gedelegeerden worden vandaag verdeeld in de staat Michigan, 125. De eerste voorspellingen in die staat wijzen op een nek-aan-nekrace tussen Biden en Sanders. Winst in de staat Michigan geldt vanwege het grote aantal gedelegeerden als de hoofdprijs. Sanders zorgde vier jaar geleden voor een verrassing door Hillary Clinton te verslaan tijdens de voorverkiezing in die staat. De zelfverklaarde socialist boekte goede resultaten bij de eerste drie voorverkiezingen, maar moest sindsdien toekijken hoe zijn rivaal Biden een comeback maakte.

Campagnebijeenkomst geannuleerd

Biden en Sanders hebben vandaag elke een campagnebijeenkomst in Cleveland, Ohio afgelast omwille van de dreiging van het coronavirus. Een campagnemedewerker van Sanders zei dat besloten is de bijeenkomst niet door te laten gaan, omdat de autoriteiten in Ohio hun zorgen hadden geuit over “grote bijeenkomsten in overdekte ruimten”.

Het zijn de eerste grote verkiezingsbijeenkomsten die in de aanloop naar de presidentsverkiezingen in november in de VS wegens het coronavirus worden geschrapt. Vanaf nu wordt bij elke geplande bijeenkomst apart gekeken gekeken of die door kan gaan. In Ohio zijn voorlopig drie gevallen van het coronavirus bevestigd. In de hele VS gaat het om meer dan 800 gevallen.

Er zijn vandaag, op ‘Big Tuesday’, voorverkiezingen in zes staten. Er kan worden gestemd in Michigan, Washington, Missouri, Mississippi, North Dakota en Idaho. Sanders en ex-vicepresident Biden zijn de overgebleven twee Democraten die kans maken presidentskandidaat voor de partij te worden.