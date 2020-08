Biden haalt zwaar uit naar Trump: "Hij hoopt op meer geweld, niet minder” kv

28 augustus 2020

02u08

Bron: ANP 1 Verkiezingen VS De Democraten rond presidentskandidaat Joe Biden hebben zittend president Donald Trump hard aangevallen en verwijten hem de coronacrisis verkeerd te hebben aangepakt. De pandemie is "meedogenloos", zei Bidens kandidaat-vicepresident Kamala Harris. "Die kun je niet stoppen met een tweet." Biden zelf, beschuldigt Trump ervan profijt te willen halen uit de gewelddadige onlusten in het land. Hij deelde ook mee dat hij weer zelf campagne gaat voeren op het terrein in enkele swingstates: de kantelstaten waar noch de Republikeinen, noch de Democraten een duidelijke meerderheid hebben.

Volgens haar handelde Trump niet daadkrachtiger uit vrees dat aandelenkoersen zouden dalen en hij daarmee zijn kans op herverkiezing zou verkleinen. "Dat was voor hem belangrijker dan het redden van levens van Amerikanen."

Harris, de eerste zwarte vrouw die kandidaat is voor het vicepresidentschap, bracht ook het racismeprobleem in de VS onder de aandacht. "De realiteit is dat het leven van een zwart persoon in Amerika nooit als een volwaardig mensenleven werd beschouwd", zei ze. Amerika moet dit structurele racisme erkennen en onder meer hervormingen bij politie en justitie initiëren.

Hij giet meer olie op het vuur Joe Biden

Biden beschuldigde Trump ervan geweld in het land aan te wakkeren om er politiek voordeel uit te halen. “Hij giet meer olie op het vuur", zei Biden donderdag op de Amerikaanse nieuwszender MSNBC. "Hij hoopt op meer geweld, niet op minder geweld.”

In de afgelopen dagen was er veel geweld tijdens protesten nadat een zwarte Amerikaan in de rug was geschoten tijdens een politieactie in de staat Wisconsin. Op de partijconferentie van de Republikeinen was de belofte van 'law and order', ofwel een harde aanpak van criminaliteit een kernboodschap.

Vicepresident Mike Pence zei woensdag onder meer: ​​"Je zult niet veilig zijn in Bidens Amerika." Biden wierp tegen: "Het probleem is dat we nu in het Amerika van Donald Trump zijn."

Ik denk dat we allemaal weten dat deze man een enigszins pathologische neiging heeft om de waarheid niet te vertellen

Coronacrisis

De Republikeinen spraken tijdens de partijconferentie niet over de coronacrisis of de redenen voor de protesten. Bovendien beschuldigde Biden de sprekers op het Republikeinse Congres ervan te hebben gelogen: "Leugens, leugens, leugens. De een na de ander." Over Trump zelf zegt hij: "Ik denk dat we allemaal weten dat deze man een enigszins pathologische neiging heeft om de waarheid niet te vertellen."

Biden op tournee

Tot nu toe had Biden grote voorzichtigheid aan de dag gelegd wegens de coronapandemie. Hij bleef de voorbije maanden dicht bij zijn thuisbasis in Delaware, maar donderdag kondigde de 77-jarige voormalige vicepresident aan dat hij weer door het land gaat reizen, rekening houdend met de coronamaatregelen die van kracht zijn in de verschillende staten.

Biden denkt eraan naar om naar Wisconsin, Minnesota, Pennsylvania en Arizona te gaan.