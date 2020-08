Biden haalt rondom Democratische Conventie 70 miljoen dollar op kv

22 augustus 2020

01u40

Bron: ANP, Reuters 0 Verkiezingen VS De Amerikaanse presidentskandidaat Joe Biden en zijn team van de Democratische Partij hebben tijdens de Democratische Conventie in de afgelopen vier dagen 70 miljoen dollar (60 miljoen euro) opgehaald. Dat heeft de campagne van Biden bekendgemaakt.

De uitzending van de Democratische Conventie heeft via livestreams op 15 digitale platforms 122 miljoen views getrokken. Via televisie-uitzendingen zouden 85,1 miljoen mensen hebben gekeken, meldde het campagneteam.

De slotavond van de conventie met daarin de toespraak van Biden trok op primetime ongeveer 24,6 miljoen kijkers. Dat is volgens het kijkersonderzoek van Nielsen het grootste aantal kijkers in de afgelopen dagen. De toespraak, waarin Biden Trump ervan beschuldigde een chaotisch beleid te voeren en verdeeldheid te zaaien, lokte echter 17 procent minder kijkers dan vier jaar geleden, toen Hillary Clinton het woord nam als de eerste vrouwelijke Democratische presidentskandidate. De televisiecijfers houden echter geen rekening met de onlineplatformen die de voorbije jaren flink aan populariteit hebben gewonnen, terwijl het aantal traditionele televisiekijkers afnam. Volgens Bidens campagneteam volgden nog miljoenen andere kijkers zijn toespraak via de website van de conventie en via socialemediakanalen als Twitter, Facebook en YouTube.



Bidens tegenstander, de Republikeinse president Donald Trump en zijn team, haalden in de maand juli echter meer geld binnen dan Biden, namelijk 165 miljoen dollar (ongeveer 140 miljoen euro), versus 140 miljoen dollar (119 miljoen euro). Daardoor begint Trump aan het laatste deel van zijn kiescampagne met een beperkt financieel voordeel.

Trump en de organisaties die hem steunen, hebben nu al meer dan 300 miljoen dollar (254 miljoen euro) besteed aan advertenties, stemmenronselaars en andere politieke onkosten. Voor Biden ligt dat bedrag een tikkeltje lager, namelijk op 294 miljoen dollar (249 miljoen euro).

De Republikeinse conventie, waarbij Trump officieel zal aangesteld worden als de Republikeinse presidentskandidaat, gaat maandag van start.