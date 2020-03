Biden en Sanders in debat, zonder publiek vanwege corona HAA

15 maart 2020

06u24

Bron: ANP 0 Verkiezingen VS Bernie Sanders en Joe Biden, de kandidaten in de Democratische voorverkiezingen, staan zondag voor het eerst tegenover elkaar in een een-op-eendebat. Het lijkt de laatste kans voor de progressieve Sanders, die zijn voorsprong op Biden vanaf Bernie Sanders en Joe Biden, de kandidaten in de Democratische voorverkiezingen, staan zondag voor het eerst tegenover elkaar in een een-op-eendebat. Het lijkt de laatste kans voor de progressieve Sanders, die zijn voorsprong op Biden vanaf Super Tuesday zag omslaan naar een achterstand.

Biden, die bekendstaat als gematigd, neemt inmiddels de leiding in de voorverkiezingen. Eerder won hij in belangrijke staten als Michigan, Mississippi en Missouri. Amerikaanse media spreken van een ware comeback. Hij heeft nu 881 afgevaardigden achter zijn naam staan, Sanders blijft achter met 725.

Beiden zien zichzelf als de beste kandidaat om het op te nemen tegen de huidige president Donald Trump. Sanders noemde hem eerder nog "de gevaarlijkste president die het land ooit heeft gekend".



Het debat is vanwege het coronavirus verplaatst van Phoenix in Arizona naar Washington D.C. De organisatie wil reizen door het land zo veel mogelijk beperken en koos daarom voor de hoofdstad. Ook is er tijdens het debat geen publiek aanwezig in het kader van de maatregelen tegen het virus.

