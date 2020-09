Biden “diskwalificeert” Trump, medewerker Witte Huis besmet met coronavirus RL

17 september 2020

02u44

Bron: ANP, Belga, The Guardian, ANP 1 UPDATE In de Verenigde Staten heeft de Democratische presidentskandidaat Joe Biden zijn Republikeinse rivaal Donald Trump woensdag scherp aangevallen. Tijdens een toespraak in de staat Delaware, zei Biden dat het falen van Trump om de coronapandemie aan te pakken hem "helemaal heeft gediskwalificeerd" voor het presidentschap. Even later maakte Trump bekend dat een medewerker van het Witte Huis besmet is geraakt met longvirus.

“De belangrijkste verantwoordelijkheid van een president is het Amerikaanse volk beschermen en dat doet hij niet. Dat diskwalificeert hem totaal", verklaarde de Democraat tijdens zijn toespraak in Wilmington, Delaware. Hij wees er onder andere op dat Trump weigerde om in de strijd tegen het virus sociale afstandsmaatregelen te verplichten voor het hele land.

Eerder deze week ontving de organisator van een verkiezingsrally voor Trump in de staat Nevada nog een coronaboete omdat bij de bijeenkomst teveel mensen aanwezig waren, deze onvoldoende afstand hielden en bijna niemand een mondmasker droeg.

Gebrek aan vertrouwen

Ook zei de voormalige vice-president niet te vertrouwen in Donald Trump wat betreft de productie en de verdeling van een doeltreffend vaccin tegen Covid-19. “Ik vertrouw vaccins, ik vertrouw wetenschappers, maar ik vertrouw Donald Trump niet. En op dit moment kunnen Amerikanen hem ook niet vertrouwen”, aldus Joe Biden.

President Trump zei dinsdag in een interview nog dat het vaccin mogelijk binnen enkele weken klaar zal zijn. Hij vertrouwt op zijn beurt de Amerikaanse medicijnwaakhond FDA niet en gelooft in een samenzweringstheorie die stelt dat de FDA het vaccin wil vertragen om zo de kansen op een nieuwe termijn voor Trump te verkleinen.

Het hoofd van de Centers for Disease Control (CDC), het Amerikaanse Sciensano, zei woensdag echter dat een vaccin pas in 2021 verwacht wordt. Trump sprak CDC-hoofd Robert Redfield - de hoogste gezondheidsfunctionaris van zijn regering - tegen. Die was “in de war”, aldus de president. Volgens Trump zullen er eind dit jaar minimaal 100 miljoen coronavaccins worden gedistribueerd in de VS.

De CDC-directeur had juist tegen een senaatscommissie gezegd dat er mogelijk in november of december een vaccin is, en voegde daaraan toe dat de beperkte hoeveelheid eerste dosissen naar de meest kwetsbaren kunnen gaan. “Om genoeg mensen immuun te maken, denk ik dat we nog zes tot negen maanden nodig gaan hebben”, aldus Redfield.

Medewerker Witte Huis besmet met corona

Trump liet ook weten dat een medewerker van het Witte Huis positief heeft getest op het coronavirus. Volgens de president is de medewerker niet bij hem in de buurt geweest en heeft de persoon niet direct met hem te maken.

De mededeling van Trump komt een dag nadat de Israëlische premier Benjamin Netanyahu en de ministers van Buitenlandse Zaken van Bahrein en de Verenigde Arabische Emiraten ceremonieel een vredesakkoord ondertekenden in het Witte Huis.

Trumps woordvoerder Kayleigh McEnany zei dat het vastgestelde besmettingsgeval “geen invloed” heeft gehad op de ceremonie en dat de besmette medewerker niet in de buurt van verslaggevers is geweest.

Lees ook:

Miljardair Michael Bloomberg gooit 100 miljoen dollar in de strijd om Florida én het Witte Huis te winnen voor Biden (+)

Historicus Ian Buruma: “Trump is in staat een catastrofale oorlog te ontketenen” (+)

Californiërs op de vlucht voor vuur en smog: “De rook is overal. Alsof er iemand op mijn borstkas zit” (+)