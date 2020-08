Biden aanvaardt nominatie en belooft “president voor alle Amerikanen” te zijn RL

21 augustus 2020

05u53

Bron: ANP, Belga 0 Verkiezingen VS Joe Biden wil, als hij in november gekozen wordt tot Amerikaans president, een leider zijn die het land verzoent en beloofde de Verenigde Staten uit de duisternis van tegenstellingen te halen waarin het nu verkeert. Biden accepteerde met zijn speech donderdagavond, op de laatste dag van de Democratische Conventie, officieel de nominatie als presidentskandidaat van zijn partij. Hij deed dat tijdens de afsluitende toespraak van de vierdaagse bijeenkomst.



"Ik zal even hard werken voor mensen die niet op me gaan stemmen, dan voor Amerikanen die wel op mij stemmen. Ik zal hoop boven vrees stellen. De pandemie die het land teistert biedt naast problemen ook ongekende mogelijkheden," zei Biden. Hij beloofde dat hij “vanaf de eerste dag” als president werk zal maken van een nationale strategie om de coronacrisis aan te pakken.

Kritiek op Trump

Zonder zijn naam te noemen haalde Biden hard uit naar president Donald Trump. "Een man die denkt dat het allemaal om hem draait. Met hem krijgen we de economie niet terug op de rails of de pandemie onder controle. Hij heeft er geen plan voor, ik wel. Hij is er niet in geslaagd ons te beschermen, hij heeft compleet gefaald."

De Democraat beloofde een plan voor belastinghervorming, de versterking van de gezondheidszorg, sociale zekerheid en de aanpak van de klimaatcrisis. Ook zei hij zich in te spannen voor mensenrechten en behoud van menselijke waardigheid.

Het moment voor Biden om zich kandidaat te stellen, was volgens hem de uitspraak van Trump in 2017 over de extreemrechtse betogers in Charlottesville. Trump zei toen dat er ook aan de zijde van de blanke racisten zeer goede mensen aanwezig waren.

Biden werd geïntroduceerd met een video waarin zijn kinderen, ook de in 2015 overleden zoon Beau de hoofdrol speelden.

Normaal gesproken is de vierdaagse bijeenkomst een grote gebeurtenis waar sprekers een grote zaal vol aanhangers van de partij toespreken. Dit jaar was het vanwege het coronavirus vooral online en op televisie te volgen. Eerder deze week spraken kopstukken als Barack Obama, Hillary Clinton en kandidaat-vicepresident Kamala Harris de Democraten al toe.

Vlak voor zijn toespraak op donderdag, schaarden enkele belangrijke Democraten zich ook symbolisch achter Joe Biden. Verschillende partijgenoten die het tijdens de voorverkiezingen nog tegen hem opnamen - onder meer Bernie Sanders, Amy Klobuchar, Andrew Yang, Pete Buttigieg - wilden zo duidelijk maken dat ze Biden eensgezind steunen in de strijd tegen Trump.

Biden, vicepresident onder Barack Obama, neemt het in november namens de Democraten op tegen zittend president Donald Trump. Die noemde zijn rivaal donderdag nog “de ergste nachtmerrie van de Amerikanen”. Volgende week is het de beurt aan de huidige president en zijn Republikeinse Partij om hun conventie te houden, eveneens zonder aanwezigheid van grote mensenmassa's.

