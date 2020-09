Amerikaanse inlichtingendiensten waarschuwen voor binnenlands extremisme rond verkiezingen kv

29 september 2020

17u52

Bron: Reuters 0 Verkiezingen VS De FBI en het Amerikaanse Ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) wijzen er in rapporten op dat d e dreiging van binnenlandse terreur op verkiezingsgerelateerde doelwitten in de aanloop naar de presidentiële verkiezingen van 3 november vermoedelijk zal toenemen. Ze spreken daarbij van een “heksenbrouwsel” van toenemende politieke spanningen, burgerlijke onrust en buitenlandse desinformatiecampagnes.

“We hebben een heksenbrouwsel dat zich nog niet echt eerder voordeed in de Amerikaanse geschiedenis. En als dat wel zo was, dan is het tientallen jaren of zelfs eeuwen geleden,” zegt Jared Maples, directeur van het Agentschap voor Binnenlandse Veiligheid en Paraatheid in New Jersey.

Factoren

De voorbije maanden verliepen de meeste demonstraties in de Verenigde Staten tegen rassenongelijkheid en politiegeweld vreedzaam, maar in sommige gevallen kwam het tot gewelddadige confrontaties, onder andere tussen extremistische facties uit linkse en rechtse hoek. Daarnaast hebben de VS momenteel te kampen met de coronapandemie, een hoge werkloosheidsgraad en een omstreden presidentsverkiezing in een gepolariseerd politiek klimaat.



De Amerikaanse president Donald Trump weigerde vorige week te zeggen of er een vreedzame machtsoverdracht zou zijn als hij de verkiezingen zou verliezen van zijn Democratische rivaal Joe Biden. Trump probeert twijfel te zaaien over de legitimiteit van de verkiezingen omdat hij bezorgd is over stemmen per briefwisseling, wat door de Democraten wordt aangemoedigd in het kader van de pandemie.

Volgens verkiezingsexperts zijn er echter geen bewijzen dat er een groter risico is op fraude bij stemmen per brief en ze wijzen erop dat het bijna onmogelijk is voor buitenlandse actoren om een verkiezing te verstoren door valse stembrieven rond te sturen.

(Tekst gaat verder onder foto.)

‘Lone wolves’

In een interne nota waarschuwt DHS ervoor dat ‘lone offenders’ (eenzame daders), zowel met racistische ideologieën als anderen met “gepersonaliseerde” ideologieën de grootste bedreiging vormen om over te gaan tot dodelijk geweld. DHS zei eerder deze maand “ongeziene maatregelen” genomen te hebben om alle vormen van gewelddadig extremisme aan te pakken, in het bijzonder bedreigingen door aparte individuen of kleine groepen.

Vooral dreiging uit extreemrechtse hoek

De voorbije maanden beschuldigden Trump en zijn kompanen linkse anarchisten en antifascisten van geweld tijdens de aanhoudende betogingen tegen racisme en politiegeweld. Maar uit gerechtsdocumenten blijkt dat de arrestanten die opgepakt werden voor geweld zeer zelden banden hadden met extreemlinkse organisaties.

Vorige week vertelden twee hooggeplaatste DHS-medewerkers in het Amerikaanse congres dat blanke racistische extremisten sinds enkele jaren de meest dodelijke dreiging vormen voor de VS. Ook FBI-directeur Christopher Wray deelde eerder deze maand in het Congres mee dat het agentschap onderzoeken voerde naar gewelddadige binnenlandse extremisten, onder wie blanke racistische extremisten en anti-fascistische groepen. Hij zei dat het merendeel van de onderzoeken zich toespitste op groepen die een blanke overheersing willen.

Zo’n 77 procent van 454 binnenlandse extremistische moorden in de voorbije tien jaar werden gepleegd door aanhangers van ideologieën als blanke overheersing, antisemitisme, anti-overheid of gelijkaardig. Dat blijkt uit data van de Anti-Defamation League, een joodse internationale ngo die gevestigd is in New York.

Omstreden verkiezingen

Volgens het Center for Strategic and International Studies, een in Washington gevestigde denktank, zou de uitslag van de verkiezingen kunnen aanzetten tot geweld door extreemrechts of uiterst links. “Als president Trump de verkiezingen verliest, zouden sommige extremisten kunnen overgaan tot geweld omdat ze - ten onrechte - geloven dat er fraude was of dat de Democratische kandidaat Joe Biden hun extremistische objectieven zal ondermijnen”, stelt het centrum in een rapport. “Anderzijds zouden sommigen aan extreemlinkse zijde kunnen overgaan tot terrorisme als president Trump herverkozen wordt.”

