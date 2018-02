13 Russen aangeklaagd door FBI voor inmenging in presidentsverkiezingen VS Redactie

16 februari 2018

19u10

Bron: BBC 6 Verkiezingen VS Dertien Russen zijn aangeklaagd wegens inmengingen in de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Hiermee gaat het FBI-onderzoek naar de Russische beïnvloeding een nieuwe fase in.

Drie personen worden aangeklaagd voor samenzwering met als doel het plegen van digitale fraude, vijf anderen worden beschuldigd van identiteitsdiefstal. Dat werd aangekondigd door speciaal aanklager Robert Mueller, die het onderzoek naar vermeende Russische inmenging leidt.

Er worden in de beschuldiging ook drie Russische bedrijven genoemd.

Verschillende beklaagden zouden Amerikaanse computersystemen hebben gebruikt om de Russische oorsprong van hun activiteiten te verdoezelen. "De beklaagden deden zich voor als Amerikaanse personen en creëerden valse Amerikaanse persona's, maakten gebruik van sociale-mediapagina's en groepen die ontworpen werden om een Amerikaans publiek te lokken", klinkt het.

"De beklaagden creëerden ook tal van Twitter-accounts die zo ontworpen waren dat het leek alsof ze van Amerikanen waren."

Poetin

Het complot zou tot doel hebben "zich te mengen in het politieke proces en de verkiezingen van de VS, onder meer de presidentsverkiezingen van 2016" die gewonnen werden door Donald Trump. De akte van beschuldiging preciseert dat Jevgeni Prigozin, een "bondgenoot" van de Russische president Vladimir Poetin, de groep gefinancierd heeft "met als strategisch doel om verdeeldheid te zaaien in het Amerikaanse politieke systeem". Hij heeft ook sinds midden 2016 de campagne van Trump ondersteund ten nadele van Hillary Clinton, luidt het voorts. Hij zou "zonder hun medeweten" leden van het team van Trump hebben gecontacteerd.

De betrokken personen zouden al in 2014 de hoofden bij elkaar gestoken hebben om te bespreken hoe ze de presidentsverkiezing in 2016 konden beïnvloeden. "Ze namen deel aan operaties om compromitterende informatie over Hillary Clinton te verspreiden, andere kandidaten zoals Ted Cruz en Marco Rubio te benadelen en om Bernie Sanders en Donald Trump te steunen."