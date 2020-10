Trump ondermijnt onderhandelaars met wens nog groter steunpakket “Ik vertel je iets dat ik aan niemand anders vertel” zei Trump op radiozender redactie ANP

10 oktober 2020

00u03 0 Verkiezingen VS De Amerikaanse president Donald Trump streeft naar een nog groter coronasteunpakket dan de Democraten tot nu toe hebben voorgesteld. Dat heeft hij aan de telefoon in een bekend radioprogramma gezegd. De uitlatingen zijn opmerkelijk, want hiermee lijkt hij zijn eigen onderhandelaars te ondermijnen.

Dat laatste realiseerde Trump zich ook. “Ik vertel je iets dat ik aan niemand anders vertel, want misschien helpt het of schaadt het de onderhandelingen”, zei de president tegen de conservatieve talkshowhost Rush Limbaugh (gemiddeld 15,5 miljoen luisteraars). “Ik zou eerlijk gezegd graag een groter stimuleringspakket willen zien dan de Democraten of de Republikeinen aanbieden.”

Over de broodnodige extra overheidssteun om de economie van de Verenigde Staten door de coronacrisis te loodsen, wordt al lang onderhandeld in Washington. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden keurde vorige week eindelijk een nieuw steunpakket ter waarde van 2,2 biljoen dollar (2.200.000.000.000) goed, maar daarover moest nog verder onderhandeld worden. Trump wilde niet hoger gaan dan 1,6 biljoen dollar en enkele dagen terug dreigde hij nog de stekker te trekken uit de gesprekken. Trump sprak twee uur met Limbaugh in de radiotalkshow.

Inmiddels leken de onderhandelaars van het Witte Huis dan toch op het punt te staan een soort compromis te sluiten met de Democraten, waarmee ook de Republikeinen akkoord kunnen gaan. Daarmee zou 1,8 biljoen dollar zijn gemoeid. Economisch topadviseur Larry Kudlow stelde eerder op de dag nog tegen nieuwszender Fox dat Trump al goedkeuring zou hebben gegeven voor een herzien steunpakket.

Overigens verklaarde Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse meerderheid in de Senaat, sceptisch te zijn over het bereiken van een deal voor een steunpakket voor de presidentsverkiezingen op 3 november. Hij zei dat er nog te veel meningsverschillen zijn en dat er te weinig tijd is om een deal door het Congres te loodsen voor de verkiezingen.

Morgen event in Witte Huis, maandag naar Florida

Vandaag raakte Trump bekend zaterdag een publiek evenement te houdenvin het Witte Huis, zeggen hoge regeringsfunctionarissen die anoniem willen blijven. Hij spreekt een gezelschap toe vanaf een balkon, op afstand van de genodigden. Het is de eerste keer sinds Trump (74) uit het ziekenhuis werd ontslagen dat er in het Witte Huis een evenement wordt gehouden.

De president had eerder gezegd te overwegen zaterdag een verkiezingsbijeenkomst te organiseren in Florida. Dat optreden vindt maandag plaats, meldt zijn campagneteam. Trump zal dan in Sanford in Florida spreken op een verkiezingsbijeenkomst.

Trump zei eerder vrijdag geen medicijnen meer te nemen tegen het coronavirus. Het virus zou bij hem zijn "weggevaagd". Hij mocht maandag het ziekenhuis verlaten.